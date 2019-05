Ver Gris a décidé de se rendre sur l'île de Naath, avec ce qu'il lui reste d'hommes, pour enfin s'établir et arrêter de guerroyer. Mais le voyage qu'il entreprend pourrait en fait être sa plus terrible erreur.

Aller à Naath malgré la mort de Missandei

C’était un bref échange qui pouvait laisser augurer une fin heureuse pour Ver Gris et Missandei, s’ils parvenaient à survivre à la terrible Bataille de Winterfell qui s’annonçait. Alors que la veillée d’armes suivait son cours au château, Ver Gris, le commandant des Immaculés, s’était enquis des souhaits de sa bien-aimée, l’ex-esclave devenue l’amie et la conseillère de Daenerys Targaryen.

« Quand la guerre aura pris fin, quand elle l’aura remportée… tu te vois vieillir dans cet endroit ? T’as pas envie de faire autre chose ? T’as pas envie de voir autre chose ? », lui avait-il demandé. « Naath. Je veux revoir ses plages de sable », avait-elle répondu, après un temps de réflexion. « Alors, je t’y conduirai », lançait Ver Gris, avant de retourner à ses préparatifs militaires.

Cette promesse, Ver Gris ne sera pas en mesure de la tenir. Malgré le succès des vivants sur les morts dans le Nord, la guerre ne s’est pas arrêtée pour autant. Une embuscade contre la flotte de Daenerys Targaryen a débouché sur la capture de Missandei, qui s’est ensuite retrouvée comme levier de pression avec Cersei Lannister, décidée à jouer le bras de fer avec Daenerys Targaryen.

La suite est connue : les négociations n’allant nulle part, Cersei ordonne l’exécution de Missandei. La jeune femme est alors décapitée d’un coup d’épée par un homme de main et son corps chute du haut des remparts sous les yeux hébétés de Ver Gris. Un hébétement qui se transformera rapidement en rage guerrière : Ver Gris deviendra plus intraitable encore qu’il ne l’était déjà avec ses ennemis.

Pour autant, la disparition de sa compagne n’aura pas effacé de la mémoire de Ver Gris l’ultime souhait de Missandei. Aussi, alors que les navires des Immaculés s’apprêtent à quitter — certainement définitivement — les quais de Port-Réal, Ver Gris informe ses hommes qu’il entend mettre le cap vers l’île de Naath. Là où est née et a grandi Missandei, avant d’être capturée par des esclavagistes.

La séquence, évidemment, est belle : l’homme éploré n’entend pas trahir sa dulcinée, même s’ils sont séparés par la mort. Avant la Bataille de Winterfell, Ver Gris avait promis de mettre la puissance militaire des Immaculés, rompus depuis longtemps à la guerre, au service de la population de Naath, dont le pacifisme, fort louable, l’exposait néanmoins aux raids constants des pirates.

Naath l’inhospitalière

Hélas, l’accostage des Immaculés à Naath risque de très mal se passer. Non pas que les habitants de cette île ne soient pas accueillants — encore que les assauts répétés de tous les loups de mer que compte la région ont pu les rendre quelque peu circonspects à l’idée de voir une force armée débarquer chez eux. Mais il s’avère que la faune locale a une particularité : les papillons.

Ces insectes sont la raison pour laquelle les raids sur l’île ne durent jamais plus de quelques heures en journée. Au-delà, les envahisseurs sont susceptibles de contracter une maladie qui leur est fatale. Seule alternative : attaquer de nuit, lorsque les papillons — le surnom de Naath est d’ailleurs l’Île des Papillons — ne sont pas de sortie. Ce sont des insectes diurnes.

L’ouvrage encyclopédique Game of Thrones – Le Trône de Fer, les origines de la saga, écrit par Elio M. García et Linda Antonsson, sous la supervision de George R. R. Martin, donne un petit aperçu de ce qui attend Ver Gris et ses frères d’armes : d’abord une fièvre, puis des spasmes douloureux (ceux-ci poussent les victimes « dans une danse folle et incontrôlée ») et, au stade final, la chair se détache des os et du sang jaillit par la peau.

L’archimestre Ebrose, cité dans l’ouvrage, s’est penché sur cette affliction. C’est lui qui a supposé que les papillons en sont le vecteur, après avoir étudié tous les récits existants. D’après Ebrose, le papillon responsable serait une grande espèce de couleur noire et blanche, aux grandes ailes. Vraiment grandes : elles auraient la taille d’une main d’homme, lit-on dans l’encyclopédie.

Curieusement, les autochtones sont immunisés des effets de la maladie. Preuve en est avec Missandei, dont l’espérance de vie était prometteuse avant de se voir raccourcir par Gregor Clegane. D’après les Naathis, tous les étrangers — l’empire ghiscari, Valyria, des aventuriers de la cité libre Volantis, des pirates des îles du Basilic — qui ont tenté de s’installer durablement ont fini par trépasser.

On doute que les Immaculés connaissent meilleur sort, sauf pour ceux qui viendraient éventuellement… de Naath. Car cette ancienne caste d’esclaves est composée de jeunes hommes venant de différentes régions d’Essos… y compris, donc, des îles d’Été, dont fait partie Naath — il s’agit de la plus grande île, qui est la plus à l’ouest, au sud d’Essos et de ce qu’il reste de Valyria.

D’où vient Ver Gris ?

Est-ce que Ver Gris vient de Naath ? Si c’est le cas, il n’en a pas le souvenir. Lors d’une de ses discussions avec Missandei, Ver Gris se montrait surpris qu’elle se rappelle de son foyer, laissant entendre que Ver Gris n’en a plus aucun souvenir. Ou du moins, plus un souvenir aussi net que sa bien-aimée. Cependant, sa couleur de peau, proche de celle de Missandei, suggère qu’il viendrait de la même région.

Les romans de George R. R. Martin n’ont jamais établi précisément l’origine de Ver Gris. Les encyclopédies de référence comme La Garde de Nuit ou A Wiki of Ice and Fire n’en font pas mention. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il se trouve à Astapor, une ville portuaire sur la côte sud d’Essos, au moment où il apparaît dans l’histoire. Sa description physique ne suffit pas à suggérer son origine ethnique et géographique.

La série TV va toutefois plus loin que les livres en suggérant que Ver Gris vient bien des îles d’Été. Les îles d’Été sont très nombreuses. L’archipel est géographiquement assez distant de Naath. C’est dans ces îles qu’il a donc été enlevé, comme Missandei. La résistance de Ver Gris à la maladie de Naath est donc très incertaine. D’autant que la présence du papillon sur d’autres îles n’a pas été rapportée.

