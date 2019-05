Game of Thrones s'est terminée sur un ultime épisode qui lève de nouvelles questions. On fait le point.

ATTENTION ! Cet article contient des spoilers sur l’intégralité de la série Game of Thrones, et plus particulièrement sur l’épisode 6 de la saison 8.

Game of Thrones, c’est fini. Le sixième épisode de la huitième et dernière saison de la série phare diffusée par HBO a établi de nouvelles règles et fait grimper sur le trône un nouveau roi. Alors que les arcs scénaristiques nés ces dernières années n’ont pas tous trouvé une conclusion satisfaisante, de nouvelles questions ont émergé des cendres laissées par le massacre de Daenerys. A priori, elle resteront hélas sans réponse…

Drogon Où est Drogon ?

Viserion ? Tué par le Roi de la Nuit avant d’être ressuscité puis de disparaître une bonne fois pour toutes avec son bourreau. Rhaegal ? Criblé de carreaux d’arbalète par les pirates d’Euron Greyjoy. Seul rescapé des trois dragons dirigés par Daenerys Targaryen, Drogon épargne Jon, détruit le Trône et s’envole on-ne-sait-où après la mort de sa maman (assassinée par Jon Snow). Durant son premier Conseil, Bran se demande où il est. « Il a été vu volant vers l’est », assure Sam, sans plus précision. Nul ne sait s’il représente une menace pour Westeros ou s’il est simplement parti vivre une retraite bien méritée — en orphelin comme tant d’autres personnages de Game of Thrones.

Bran lance alors qu’il va tenter de le trouver lui-même — avec ses pouvoirs de Corneille aux trois yeux. Une question reste en suspens : peut-il prendre la forme… d’un dragon ?

Arya Que va faire Arya Stark ?

Chevauchant un magnifique cheval blanc à la symbolique forte à la fin de l’épisode 5, Arya Stark avait tout de l’héroïne idéale. Après s’être débarrassée du Roi de la Nuit grâce à ses talents d’assassin, elle devait normalement enchaîner avec Daenerys, devenue la Mad Queen. À l’arrivée, elle se fait voler la vedette par Jon avant d’appuyer la prise de pouvoir de Bran. Comme le trône ne l’intéresse pas et qu’elle n’a plus personne à tuer sur sa liste, elle décide d’embrasser une carrière d’exploratrice vers l’ouest — à la manière d’un Christophe Colomb.

Va-t-elle découvrir, comme elle semble le souhaiter, un nouveau Continent ? Ou va-t-elle débarquer sur les côtes est d’Essos, découvrant alors que la Terre est ronde ? Ce grand saut vers l’inconnu s’apparente à un champ de tous les possibles pour Arya, qui décide quand même de s’éloigner définitivement des siens pour vivre une existence à la marge.

Le club Med À quoi sert la Garde de la Nuit ?

Nouveau régicide (statut qu’il emprunte à feu Jaime Lannister), Jon Snow parvient à échapper à la condamnation à mort. À peine a-t-il pris ses fonctions que Bran, appuyé par Tyrion, sa Main, fait preuve de miséricorde envers son frère adoptif. Il a été décidé qu’il servira la Garde de la Nuit, dont on doute désormais de la mission.

Censée protéger Westeros de ce qu’il y a derrière le Mur (abattu), elle n’a en fait plus de Sauvageons ni de Marcheurs Blancs à repousser. Au moins Jon y retrouve Ghost et Tormund. On les voit d’ailleurs se diriger vers les étendus sauvages, peut-être pour quitter un monde qui ne veut plus d’eux. La Garde de la Nuit n’était-elle finalement qu’une couverture pour permettre à Jon de fuir son châtiment ? La question mérite d’être posée.

Sansa Le Nord qui prend son indépendance, vraiment ?

Sansa, qui convoitait le trône dans l’ombre, ne s’oppose pas à la nomination de Bran. Elle trouve son compte en déclarant l’indépendance du Nord, sans provoquer de réclamation dans l’assemblée des puissantes familles de Westeros (la palme de la figuration). De cette décision naissent quatre questions : le Nord va-t-il rester sage ? Pourquoi les autres régions n’imiteraient-elles pas les Stark à leur tour ? Quelles règles Sansa va-t-elle mettre en place et dans quelle mesure elles s’opposeront à celles en place ? Pourquoi se désolidariser du Royaume gouverné par son frère ?

La posture de Sansa est d’autant plus étonnante que les Stark ont toujours été proches du Royaume pendant la série (on rappelle par exemple qu’Eddard Stark est devenu la Main de Robert Baratheon dans la première saison). Pour cette volonté d’émancipation, on attendait plutôt le territoire de Dorne, très éloigné culturellement des autres (d’ailleurs, qu’est devenue Ellaria Sand, torturée par Cersei après sa capture par Euron Greyjoy ?).

Les Targaryen Que va devenir la lignée des Targaryen ?

Dans un univers parallèle, Jon et Dany auraient régné avec amour et passion, assurant la descendance consanguine des Targaryen pour offrir d’autre Mad Queens et Kings à l’avenir. Mais Game of Thrones n’est pas un monde idéal et on se demande désormais ce qu’il va advenir de la lignée des Targaryen. En tant que membre de l’inutile Garde de Nuit, Jon n’a officiellement pas le droit d’engendrer et, aux dernières nouvelles, il n’y a pas d’autre Targaryen en vie pour venger la famille et reprendre le Trône. Et on n’imagine mal Jon devenir un futur Mad King, lui qui a toujours refusé le pouvoir et n’a pas pardonné à Daenerys son bain de sang à Port-Réal.

Les Dothrakis Où vont aller les Dothrakis ?

Présentés comme les guerriers les plus redoutables d’une armée crainte de tous, les Dothrakis n’auront servi que de faire-valoir — et de chairs à pâtée — dans Game of Thrones. Alors qu’on les pensait tout ou partie décimés après la bataille face aux Marcheurs blancs, les cavaliers de Khal Drogo sont finalement encore suffisamment nombreux pour qu’on se soucie de leur sort. Mais, a priori, les scénaristes n’ont pas beaucoup d’estime pour les Dothrakis, qui n’ont plus que les balades sur des chevaux — blancs ? — comme principale préoccupation.

Les Dothrakis vont-ils retourner sur Essos pour vaquer à leurs activités sanguinaires ? Ou peuvent-ils devenir une armée de mercenaires à la solde des puissants seigneurs de Westeros ? Après tout, la Compagnie Dorée n’est plus…

Le mystère qui entoure les Dothrakis est à mettre en perspective avec le destin des Immaculés dirigés par Ver Gris. Fidèle à Daenerys, il se voit offrir la possibilité de devenir une Maison de Westeros mais refuse, préférant se rendre à Naath, foyer de sa tendre aimée. Peut-être y préparera-t-il une vengeance…

Crédit photo de la une : Capture OCS Signaler une erreur dans le texte