Attendus le 18 novembre, les prochains jeux Pokémon seront les premiers de la saga en monde ouvert. Amazon les propose à 44,99 euros, alors que leur prix recommandé est de 59,99 euros.

C’est quoi cette promotion, sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ? Amazon propose les deux jeux à 44,99 euros, en précommande, au lieu de 59,99 euros (prix eShop ou Micromania). Les jeux sont aussi disponibles à 49,99 euros sur le site de la Fnac, avec un bon d’achat de 10 euros en bonus (si vous êtes adhérent).

Pourquoi Pokémon Écarlate et Pokémon Violet donnent envie ? Pour la première fois, un jeu Pokémon de la saga principale se passe en monde ouvert. Oubliez l’aventure linéaire, à vous d’explorer la région comme vous le voulez. En plus des huit arènes (que vous pourrez faire dans l’ordre de votre choix), deux autres histoires principales sont au programme. Une première pour un jeu Pokémon, ce qui nous laisse penser (ou espérer) que The Pokémon Company a enfin fait des efforts. Seule inquiétude, les graphismes… Le jeu semble très brouillon.

Il se passe quoi si le prix baisse d’ici le 18 novembre ? Pokémon Écarlate et Violet ne seront disponibles que le 18 novembre, ce qui veut dire que leur prix pourra baisser entre-temps. Si c’est le cas, alors vous payerez le prix le plus bas pendant toute la période de précommande (autant donc précommander tôt, quitte à annuler une semaine avant si on change d’avis).

Pokémon Écarlate et Violet // Source : Capture d’écran YouTube

