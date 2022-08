Oubliez Pikachu et Moumouton : Pokémon Company a encore trouvé le moyen de nous rendre gaga avec… un chien donut.

À l’occasion d’un Pokémon Presents diffusé le 3 août 2022, Pokémon Company a partagé quelques détails supplémentaires sur Pokémon Violet et Écarlate — future génération qui devrait enfin être le RPG en monde ouvert que tout le monde espère. Dans la foulée de l’événement, Numerama a reçu un communiqué de presse dans lequel on peut faire la connaissance d’un Pokémon inédit. Son nom ? Pâtachiot.

Et vous allez forcément tomber amoureux de Pâtachiot, un Pokémon de type fée qui ressemble littéralement à un bébé chien, dont certains attributs sont des pâtisseries (ses oreilles sont des beignets et son cou a la forme d’un donut !). Cette distinction lui offre un look ultra-craquant, auquel auront du mal à résister les fans de chien. En tout cas, si Pokémon Violet et Écarlate cherchait son Pokémon mignon, il vient de le trouver.

Mohhhhhhhhh. // Source : Pokémon Company

Qui est Pâtachiot, le nouveau Pokémon ultra-craquant ?

Avec une bouille aussi inoffensive, Pâtachiot sait-il se défendre ? Visiblement, oui. Ce Pokémon dispose en réalité de propriétés physiques atypiques, grâce à sa peau tout à la fois « ferme et souple ». Pour intimider ses adversaires et paraître plus imposant, il n’hésite pas à gonfler son corps. De base, il mesure 30 centimètres et pèse 10,9 kilogrammes. Il est décrit comme une créature élastique.

Par ailleurs, Pâtachiot peut utiliser son souffle, composé d’une levure capable de faire fermenter les aliments à proximité. Cette compétence se montre aussi très utile dans la vie de tous les jours, puisque les talents de Pâtachiot sont exploités en cuisine (c’est toujours mieux que de servir de scooter). « C’est la raison pour laquelle les êtres humains protègent ce Pokémon depuis longtemps », souligne Pokémon Company à ce sujet.

Pour le moment, nul ne saurait dire si ce Pokémon sera suffisamment puissant pour trouver sa place dans l’équipe d’un dresseur ambitieux. Mais on peut déjà affirmer que Pâtachiot sera la priorité de beaucoup de gens animés par la volonté de remplir un Pokédex. Une autre chose est sûre : Game Freak trouve toujours le moyen de repousser les limites de son imagination pour créer des Pokémon très originaux, alors que la saga existe depuis les années 90.

Attention, les Pokémon de Pokémon Violet et Écarlate ne seront pas tous mignons, à l’instar de Balbalèze :