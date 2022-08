Pokémon Company promet un vrai monde ouvert avec Pokémon Violet et Écarlate. On s’y déplacera grâce à son Pokémon légendaire, qui pourra donc devenir un moyen de transport.

Attendu pour le 18 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch, Pokémon Violet et Écarlate devrait proposer une vraie aventure en monde ouvert — laquelle se rapprochera un peu plus de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cette structure non linéaire impose des moyens de transport rapides pour se rendre plus facilement d’un endroit à l’autre. Et, dans cette future génération Pokémon, les développeurs ont opté pour une idée qu’on qualifiera de saugrenue.

À l’occasion du Pokémon Presents diffusé le 3 août, Pokémon Company a livré quelques détails supplémentaires sur Pokémon Violet et Écarlate. La bande-annonce a notamment montré plusieurs moyens de se déplacer sur la carte. Ils seront en réalité liés à un Pokémon légendaire, qui pourra se transformer en véhicules divers et variés.

Pokémon Écarlate et Violet // Source : Capture d’écran YouTube

« Vivez l’aventure à dos de Pokémon légendaire »

Grâce à la bande-annonce, on a pu faire la connaissance de Koraidon et Miraidon, respectivement liés à Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. L’un d’eux deviendra votre compagnon de route pendant l’aventure. Plus concrètement, il vous servira littéralement de monture ultra polyvalente, puisque capable de se déplacer vraiment partout. « Votre partenaire peut changer de forme selon vos besoins », peut-on lire.

Avec Koraidon et Miraidon, il sera possible de :

« Filer à travers les plaines » (transformation scooter) ;

« Naviguer sur les flots » (transformation bateau) ;

« Planer dans les airs » (transformation avion).

Sur l’eau Dans les airs

Ils pourront même escalader des montagnes, à en juger par les images montrées.

Il s’agit d’un petit changement de paradigme dans l’histoire de la saga Pokémon, dans le sens où les créatures légendaires ont souvent été perçues comme un aboutissement — moins comme un moyen de faciliter l’exploration. Cette modification va de pair avec l’évolution de Pokémon Violet et Écarlate — sachant que Légendes Pokémon : Arceus permettait déjà de chevaucher des montures pour se balader dans la région.

Du coup les nouveaux Pokémon c'est littéralement ça #PokemonPresents pic.twitter.com/miKPmBtDxY — Gioro Majima (@Giomosby) August 3, 2022

Pour aller plus loin Pokémon Écarlate et Violet semblent enfin prendre le monde ouvert au sérieux

Le fait que les Pokémon légendaires soient reléguées au rang de compagnons d’aventure accompagne par ailleurs le vrai but du jeu — qui sera de trouver son propre trésor. Cet objectif reste encore bien mystérieux, mais semble beaucoup plus personnel qu’auparavant.