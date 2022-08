La franchise Pokémon rompt avec l’histoire chronologique. Écarlate et Violet, qui sortiront le 18 novembre, vous permettront de visiter la région de Paldea à votre guise.

Dans une nouvelle bande-annonce publiée le 3 août, The Pokémon Company dévoile de nouveaux détails sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, les deux prochains titres de la franchise qui succéderont à Pokémon Épée et Pokémon Bouclier le 18 novembre. Ces nouvelles images ne nous rassurent pas vraiment sur la qualité des graphismes (on a un peu l’impression de voir un Zelda Breath of the Wild, version Wish), mais les nouvelles informations que nous avons obtenues sur l’aventure sont rassurantes. Pokémon semble enfin prendre son monde ouvert au sérieux.

Une vraie inspiration Zelda ?

Depuis deux générations, Pokémon Company semble se poser des questions sur les mondes ouverts. Les terres sauvages ont instauré un espace libre dans Pokémon Épée et Bouclier. Le jeu Légendes Pokémon Arceus, dérivé de la franchise, a lui ouvertement été conçu sur ce modèle (même si les mécaniques de jeu n’étaient pas les mêmes). Avec Pokémon Écarlate et Violet, The Pokémon Company s’est engagé à lancer son premier RPG en open world. On peut toujours craindre une promesse à moitié tenue, mais les premiers éléments officiels sont rassurants.

En effet, The Pokémon Company annonce que, pour la première fois, les joueuses et les joueurs ne seront pas obligés de disputer les arènes dans un ordre imposé. Est-ce assez pour imaginer la fin des scénarios linéaires ? Jusqu’à aujourd’hui, tous les jeux Pokémon nous ont forcés à suivre un voyage préconçu. On gagne des capacités au travers des étapes et on conclut chaque chapitre par un combat d’arène, à condition d’avoir assez bien entraîné ses Pokémon pour le réussir. C’est cette étape qui permet de passer aux villes suivantes, et donc à la prochaine arène.

Voici une des arènes de Pokémon Écarlate et Violet. Les graphismes sont toujours aussi moyens. // Source : Capture d’écran YouTube

En rompant avec les arènes chronologiques, Pokémon Écarlate et Violet s’apprêtent à effectuer un changement majeur. On devrait pouvoir se balader dans l’intégralité de la région de Paldea assez rapidement dans le jeu, un peu à la manière de Zelda Breath of the Wild (dans ce jeu, on fait ce qu’on veut, et personne ne nous oblige à réaliser la moindre quête). Pour en arriver là, il est probable que les développeurs aient revu de nombreux fonctionnements, comme celui des combats. Le niveau de vos adversaires devrait, on l’espère, varier en fonction de votre niveau, et non plus en fonction des endroits. Sinon, on risque d’avoir bien du mal à avancer.

Autre précision : les arènes ne seront pas la seule quête principale du jeu. Deux autres sont prévues, mais elles sont très mystérieuses. On sait juste que l’on parle d’une chasse au trésor.

Bien sûr, comme souvent avec la franchise Pokémon, nous préférons rester prudents. Même avec des arènes non chronologiques, The Pokémon Company pourrait continuer d’imposer une histoire avec des missions obligatoires, qui renoueraient indirectement avec une linéarité. On espère vraiment que ce monde ouvert le sera vraiment, et que les balades à dos de Pokémon légendaires ne seront pas limitées à des objectifs précis.