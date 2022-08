La nouvelle série du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir débarquera le 2 septembre prochain sur Amazon Prime. Pour bien vous y préparer, voici où et dans quel ordre suivre les deux trilogies de Peter Jackson.

La sortie de la série TV Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, produite par Amazon, approche. Pour l’apprécier au mieux et comprendre les événements qui vous attendent, il serait peut-être temps de vous rafraichir la mémoire avec les emblématiques trilogies de Peter Jackson, à savoir Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux.

Pour être complètement au point, nous vous invitons aussi à jeter un œil à notre article de référence pour tout savoir sur Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir. Et pour avoir une vue exhaustive de l’histoire de la Terre du Milieu, il y a aussi quelques romans que vous feriez bien de lire ou relire, comme Le Silmarillion ou Les Contes et légendes inachevés.

Quel site de SVOD propose Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux en streaming ?

Le marché de la SVOD est organisé de telle façon que les films et les séries ne restent jamais toujours sur une seule et même plateforme de vidéo à la demande par abonnement, sauf lorsque ce sont des œuvres produites en interne. Il arrive donc que des films comme Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux puissent se trouver un temps sur un site de SVOD, avant d’aller ailleurs.

Frodon dans le Seigneur des Anneaux // Source : New Line Cinema

Sur Amazon Prime Video, vous pouvez retrouver les trois films de la première trilogie du SdA, à savoir La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Mais ce n’est pas tout : sont disponibles aussi les trois longs-métrages du Hobbit : Un voyage inattendu, La désolation de Smaug et La Bataille des Cinq Armées.

Sur Netflix, vous avez accès à la seconde trilogie, à savoir celle du Hobbit. Les trois films sont disponibles également.

Vous avez aussi la possibilité d’acheter ou de louer les films sur des sites comme YouTube ou MyCanal, mais ces pistes ne sont peut-être pas celles que vous souhaitez retenir.

Le prix à l’unité est cher (2,99 euros la location d’un film) par rapport au prix d’un abonnement mensuel à Netflix ou Amazon Prime Video. En effet, comptez presque 18 euros pour louer les six films (si vous vous faites la série complète) ou environ 9 euros pour une trilogie. Autant prendre un mois d’abonnement, qui coûte autour de 6 euros pour Amazon Prime et 9 euros pour Netflix.

L’abonnement à Amazon Prime Video sur un mois est sûrement la meilleure piste pour avoir un abonnement plutôt abordable (qui a par ailleurs d’autres avantages) et en plus tout cela survient avant l’échéance fixée par la plateforme pour augmenter sa grille tarifaire. En somme, c’est le moment où jamais de prendre un abonnement avant le 14 septembre 2022.

Si vous avez bien sûr déjà les œuvres chez vous, en DVD ou en Blu-ray, nul besoin de souscrire une offre de SVOD. Et avec l’arrivée de la série, c’est peut-être un bon moment pour faire ce fameux marathon vidéo en Terre du Milieu, que vous avez toujours voulu faire, mais en le repoussant sans cesse. On vous souhaite dans tous les cas un très bon visionnage.

Asseyez-vous et prenez du pop-corn // Source : Le Seigneur des Anneaux : La communauté de l’anneau

Dans quel ordre regarder les films du Hobbit et du Seigneur des anneaux ?

Vous avez essentiellement deux possibilités :

le visionnage selon la date de sortie des films au cinéma ;

le visionnage selon la chronologie de l’histoire.

En somme, vous mettrez soit la trilogie du Seigneur des anneaux en premier, soit celle du Hobbit.

Quelle est l’histoire du Hobbit et du Seigneur des anneaux ?

Les trois films du Hobbit narrent les aventures de Bilbo Sacquet, un jeune hobbit, choisit, contre sa volonté, comme le dernier membre d’une compagnie de treize Nains, accompagnée par le magicien Gandalf le Gris.

Sous le commandement du prince déchu Thorin Écu-De-Chêne, la compagnie prend route vers Erebor — la montagne solitaire et forteresse du royaume des Nains. Le jeune Hobbit va devoir quitter les douces collines et les rivières de la comté, sa région natale, afin d’aider les nains à reconquérir leur royaume détenu par le dragon cracheur de feu Smaug.

Bilbo, prenant l’air. // Source : Le Hobbit : Un voyage inattendu

La deuxième trilogie se déroule des années après. Cette fois, c’est le neveu de Bilbo, Frodon Sacquet, qui prend la route du Mordor en compagnie d’une communauté autour d’un mystérieux anneau, qui avait été découvert autrefois par son oncle. Les enjeux sont différents. Il ne faut pas combattre un dragon, mais détruire cet anneau pour bannir un seigneur démoniaque : Sauron.

Quelle est la durée des films ?

Si vous souhaitez regarder l’ensemble des films du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, attendez-vous à ce que ce soit assez long — car un film dure en moyenne 2h50.

Sachez qu’il existe deux versions pour les films : les standards et les versions longues. Concernant cette dernière, celle-ci rajoute des scènes supplémentaires qui n’affectent pas le visionnage ou le déroulement de l’histoire. Mais, ces scènes restent agréables à découvrir, surtout si vous êtes un fan de l’univers de Tolkien.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.