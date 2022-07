Amazon va augmenter le prix de l’abonnement Prime à la rentrée. Si la hausse est conséquente (+ 42 % !) , il ne faut pas oublier la richesse de l’offre.

Les abonnés Amazon Prime ont reçu ce qui ressemble à une mauvaise nouvelle par mail, dans la nuit du 25 au 26 juillet. Le prix de leur abonnement va augmenter à compter du 15 septembre : de 5,99 à 6,99 € pour l’offre mensuelle (+ 17 %) et de 49 à 69,90 € pour la formule annuelle (+ 42 %). L’offre étudiante est aussi concernée, avec un passage de 2,99 à 3,49 € ou de 24 à 34,95 €.

Pour certains, cette hausse ne veut dire qu’une chose : un désabonnement, en pure et dure forme, motivé par une conjoncture économique compliquée pour beaucoup (tout augmente). Néanmoins, il ne faudrait pas oublier qu’Amazon Prime reste un formidable « bundle », réunissant une foule de services pour un rapport qualité/prix imbattable. Surtout si on le compare à ce que propose la concurrence dans tous les domaines couverts par Prime (e-commerce, SVOD, gaming…).

Imagine tu t'excuses d'augmenter tes tarifs pour un abonnement incluant :



– Livraisons gratuites

– Prime Video

– Amazon Music Prime (limité)

– Prime Gaming

– Le partage des avantages

– J'en oublie sûrement



Pour 70€/an. A ce tarif on a même pas Netflix en 480p (et sans partage) pic.twitter.com/pDKxuMgw7A — Velvetshadow (@Velvetshadow) July 26, 2022

Rappel des services proposés dans Amazon Prime

Pour rappel, Amazon Prime permet de profiter de :

La livraison gratuite en un jour ouvré ;

Un accès à un drive (y compris pour des photos) ;

Prime Video (concurrent de Netflix) ;

Prime Gaming (chaque mois, des jeux gratuits) ;

Prime Music (catalogue musical, avec des limites) ;

Prime Reading (e-books) ;

Des promotions exclusives ;

Des avantages ponctuels (Nintendo Switch Online, Deliveroo Plus)

Le tout, sans oublier la possibilité de partager certains services. Vous pouvez facilement laisser vos identifiants Amazon à un membre de votre famille.

Livraison : Amazon Prime contre la Fnac et Cdiscount

La livraison gratuite en un jour ouvré n’est pas un service exclusif à Amazon, qui reste avant tout un site de e-commerce. Ses rivaux proposent également des abonnements pour recevoir plus rapidement ses achats. Cdiscount à volonté coûte 29 € par an tandis que Fnac+ est facturé 14,99 € par an (9,99 € la première année).

Cette comparaison n’est pas à l’avantage d’Amazon Prime. Mais l’abonnement propose bien plus de bonus que ceux de la Fnac et de Cdiscount. Traduction : Prime est moins rentable si on s’abonne uniquement pour la livraison (même si certains préféreront toujours le catalogue d’Amazon, qui touche plus de catégories que les deux rivaux précédemment cités).

Amazon Prime // Source : Amazon

Streaming : Amazon Prime Video contre Netflix, Disney+, Apple TV+ et Canal+

L’accès à une plateforme de SVOD est l’autre argument principal d’Amazon Prime — aux côtés de la livraison en un jour ouvré. D’autant que le catalogue ne cesse de se bonifier avec le temps, à mesure que la multinationale multiplie les investissements pour offrir aux abonnés des contenus de qualité (meilleur exemple : la série Le Seigneur des anneaux). Amazon fait aussi beaucoup d’investissements en France et a produit des contenus très populaires (LOL qui rit sort, des documentaires sur Orelsan ou Paul Pogba, des One Man Show, Roland Garros…)

En termes de tarifs, Amazon Prime se situe parmi les plus bas du marché, en témoigne ce tableau comparatif :

Prix mensuel Prix mensuel (option annuelle) Nombre d’écrans au maximum Amazon Prix mensuel 6,99 € Prix mensuel (option annuelle) 5,8 € Nombre d’écrans au maximum 3 Amazon (offre étudiante) Prix mensuel 3,49 € Prix mensuel (option annuelle) 2,9 € Nombre d’écrans au maximum 3 Netflix Prix mensuel De 8,99 à 17,99 € Prix mensuel (option annuelle) – Nombre d’écrans au maximum 4 Disney+ Prix mensuel 8,99 € Prix mensuel (option annuelle) 7,49 € Nombre d’écrans au maximum 4 Apple TV+ Prix mensuel 4,99 € Prix mensuel (option annuelle) – Nombre d’écrans au maximum 1 Canal+ Prix mensuel 20,99 € Prix mensuel (option annuelle) – Nombre d’écrans au maximum 1

Ce tableau permet de se rendre compte que Prime Video se situe dans la fourchette basse en termes de tarifs — en gardant en mémoire que ses concurrents n’ont pas autant de choses à offrir. En résumé, même si on s’abonne à Prime seulement pour la SVOD, alors ce n’est pas du tout une arnaque.

Affiches Rings of Power // Source : Prime Video

Jeux : Amazon Prime contre le Xbox Live Gold et le PlayStation Plus

Vous ne le savez peut-être pas, mais l’abonnement Prime comprend aussi un volet Gaming. Et il ne faut pas le négliger puisque, tous les mois, il permet de récupérer des jeux sur PC sans rien payer — entre autres bonus plus négligeables. On pourrait croire que les titres offerts ne sont pas intéressants. C’est tout le contraire : parfois, on peut vraiment obtenir des grosses productions (exemple : la trilogie Mass Effect en juillet).

Le Xbox Live Gold (6,99 € par mois) et le PlayStation Plus Essential (8,99 € par mois), aussi, offrent des jeux à des tarifs équivalents. Mais sans les autres bonus essentiels de Prime.

Amazon Prime reste abordable, mais n’oublions pas pourquoi

Bref, nous aurons du mal à critiquer le nouveau tarif d’Amazon Prime, même si le timing de l’annonce n’est pas le meilleur. Le prix précédent, qui date de 2005, n’avait plus vraiment de sens en 2022, à l’heure de la multiplication des services. Amazon Prime coûte le double dans certains pays (139 dollars aux États-Unis), il n’est donc pas étonnant de voir l’offre augmenter en Europe (l’Allemagne et le Royaume-Uni payeront plus que nous).

Bien sûr, il est aussi bon de se souvenir que, pour Amazon, son offre Prime est un formidable moyen de vous enfermer dans son écosystème. L’offre a beau être une des plus rentables du marché, elle est là pour vous rendre dépendant au géant américain. Un point important à prendre en compte avant de s’y abonner.