Trouver un rendez-vous pour un test RT-PCR permet de s'épargner une file d'attente bondée, où les distances de sécurité sont difficiles à respecter. Cette méthode utilisant Doctolib, testée par la rédaction en région parisienne, donne toute satisfaction.

Le 25 octobre en France, 52 000 cas de covid 19 ont été recensés par les laboratoires effectuant des tests sur des prélèvements RT-PCR. Pour l’Hexagone, il s’agit d’un nouveau triste record, qui s’inscrit dans une dynamique de deuxième vague fort prévisible. Pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, les recommandations de l’OMS tiennent toujours : tester, tracer, isoler. Savoir que l’on est malade le plus rapidement possible permet de prendre des dispositions efficaces pour se protéger et protéger les autres. Mais encore faut-il avoir accès à un test.

Depuis nos enquêtes menées à la rentrée, la situation des laboratoires en région parisienne, la plus durement touchée, semble être s’être améliorée, même si la pression est grande. L’organisation est aussi bien plus efficace : le nombre de points de prélèvement acceptant les rendez-vous est bien plus élevé qu’avant, ce qui limite les interminables phases d’attente.

Pour obtenir un rendez-vous dans un délai décent (si vous avez des symptômes ou êtes cas contact depuis suffisamment longtemps pour que le test soit efficace), la rédaction de Numerama a éprouvé une méthode qui a donné toute satisfaction.

Trouver un test RT-PCR rapidement avec Doctolib

Notre méthode passe par l’application Doctolib (iOS, Android, web), qui a le mérite de centraliser tous les endroits où les tests RT-PCR sont possibles. Le principe est simple : des patients vont constamment annuler leurs rendez-vous, ce qui va libérer des créneaux. Toute l’idée est d’être au bon moment sur la page de validation d’un test.

Pour cela, vous avez deux options.

La première passe par la page d’accueil de Doctolib. Un message y est affiché et propose de trouver un test PCR ou sérologique proche de votre position géographique. Vous pourrez sur cette page filtrer les lieux qui ont une place le jour même ou « dans les trois jours » pour avoir plus d’options. Mais parfois, ces lieux vont être très éloignés. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous proche de chez vous et rapide : quittez la page et revenez-y régulièrement.

L’autre méthode passe par un établissement. Si vous souhaitez vous faire tester dans un établissement proche de chez vous en particulier, il vous suffit de le rentrer dans la barre de recherche et de cliquer sur « Prendre rendez-vous en ligne ». Ensuite, allez jusqu’à l’étape du calendrier. Si vous trouvez une date qui vous correspond, n’hésitez pas à la réserver. Si les dates vous semblent trop éloignées, revenez à la page précédente et retournez à la page du calendrier ensuite. Cela rafraîchira les disponibilités du centre et vous pourrez avoir une bonne surprise. Faites le jusqu’à avoir la date qui vous convient, en espaçant vos essais de quelques heures si vos tentatives ne donnent rien dans un premier temps.

Cette méthode nous a permis de nombreuses fois depuis le début de l’épidémie de trouver un rendez-vous rapide, garanti et proche de notre domicile. Elle ne garantit pas, en revanche, que le résultat sera rapide — il s’agit simplement du prélèvement, qui est la première étape. Pour comprendre ce qui se passe lors d’un test PCR, nous avons consacré un reportage exclusif au sujet.

Annuler ses rendez-vous

C’est important : n’oubliez pas d’annuler vos rendez-vous sur Doctolib si vous ne pouvez pas vous y rendre ou que vous avez trouvé un rendez-vous plus confortable ultérieurement. Libérer un créneau, cela prend quelques secondes dans l’application et vous permet de laisser l’opportunité à une personne de se faire tester.