Où en est la progression du variant Omicron en France ?

Le variant Omicron supplante peu à peu le variant Delta.

Plus contagieux, le variant Omicron est au cœur des inquiétudes de la 5e vague du coronavirus. Même s’il semble être moins virulent que le variant Delta (les données suggèrent qu’il cause en majorité des symptômes moins graves), sa plus forte transmissibilité pose un risque statistique : si davantage de gens sont contaminés, alors davantage risquent d’être proportionnellement hospitalisés en raison de symptômes graves.

Ce variant est en passe de supplanter le supplanter le variant Delta.

Le variant Omicron dépasse 80 %

Au début de l’année 2022, la proportion des contaminations causées par le variant Omicron était estimée autour de 79 %. Pendant plusieurs jours, le suivi des chiffres a été mis en pause, les données n’étant plus accessibles, comme alertait Guillaume Rozier, le créateur de CovidTracker. Mais depuis le 7 janvier, ces données sont à nouveau accessibles sur le site de Santé publique France.

À la date du 10 janvier 2022, la proportion des infections au variant Omicron représente près de 86 % sur le territoire français. Cela signifie que cette souche est très largement majoritaire, et qu’elle est en passe de supplanter presque totalement, d’ici quelques semaines, le variant Delta.

Proportion du variant Omicron en France à cette date. // Source : CovidTracker

La pause dans le suivi est due à un changement méthodologique dans les tests dit de « criblage », une phase qui consiste à identifier par quel variant est infectée la personne testée. Dorénavant, la délétion 69/70 et les substitutions K417N, S371L-S373P et Q493R sont recherchées car elles sont spécifiques au variant Omicron.

« La nouvelle stratégie de criblage, en cours de déploiement, plus spécifique permettra de suspecter le variant Omicron de manière plus précise », explique Santé Publique France. De nouvelles mutations identifiées pourraient être insérées au fil de l’eau, faisant à nouveau évoluer le criblage.