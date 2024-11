Lecture Zen Résumer l'article

La nouvelle fonctionnalité « Planning des rendez-vous » de Google Agenda facilite l’organisation de vos semaines en proposant une page de réservation que vos contacts peuvent consulter pour bloquer un créneau. Une fonctionnalité qui va faire mal à Calendly.

« Je te laisse prendre un rendez-vous dans mon agenda ? » Cette phrase, quand vous la lisez dans un mail entrant, est probablement liée au service Calendly, devenu très populaire en entreprise et chez les indépendants pour sa capacité à organiser des rendez-vous de manière simple. Avec son changement de design (tout est plus arrondi), Google Agenda (Calendar) démocratise cette fonctionnalité avec l’ajout d’une option nommée « Planning des rendez-vous ».

Cette fonctionnalité a commencé à être lancée sur les comptes Google à partir de juillet 2024. Si vous êtes passés à côté, ce n’est probablement pas de votre fait : Google avait annoncé l’étendre petit à petit à tous les comptes. Si vous avez un compte Entreprise et que vous découvrez à peine la fonctionnalité, c’est qu’elle n’était pas encore disponible pour vous. De la même manière, comme souvent avec ces options, les comptes individuels gratuits sont les derniers servis : à en croire les réactions sur X, une mise à jour intégrant plus de monde s’est faite la semaine du 5 novembre.

Comment fonctionne Planning des rendez-vous de Google Agenda

Le planning des rendez-vous de Google Agenda // Source : Capture d’écran Numerama

Comment fonctionne-t-elle ? C’est simple : vous définissez un planning de disponibilité dans votre Google Agenda et Google va créer une page web accessible à tous vos contacts, qui pourront réserver un créneau libre. L’idée est de passer l’étape un peu pénible des multiples échanges de mails pour s’organiser. Si vous utilisez Google Agenda de manière assidue et que vous avez un planning bien tenu, toutes vos disponibilités seront mises à jour en temps réel par rapport à vos réunions et rendez-vous. Il ne restera plus qu’à votre contact à réserver celui qui lui convient le mieux.

Dans sa version de base, la fonctionnalité « Planning des rendez-vous » n’a qu’une option pour créer une page de réservation avec des tas de modalités bien pratiques (temps de base d’un rendez-vous, temps entre chaque rendez-vous, etc.).

Mais dès la Business Standard, vous pouvez accéder à des fonctionnalités en plus, comme la possibilité de demander un paiement sur Stripe pour réserver un rendez-vous. Une possibilité qui servira principalement aux professions de conseil, de consultants ou de formateurs, qui pourront directement alimenter leur business grâce à cette page. Elle permet aussi, dans sa forme la plus avancée, d’envoyer un mail de confirmation à la personne qui prend un rendez-vous, afin d’éviter le spam.

Configurer le planning des rendez-vous

Pour utiliser la fonctionnalité, il vous suffit d’utiliser le bouton « Créer » en haut à gauche de Google Agenda et d’aller dans « Planning des rendez-vous » tout en bas.

Le bouton Créer a désormais plusieurs fonctions // Source : Capture d’écran Numerama

