Selon les Echos, la plateforme de vidéo à la demande française « d'appoint » ne sera pas lancée d'ici mars 2020, mais plutôt en septembre.

Salto ne sera peut-être finalement pas lancée au premier trimestre 2020 comme c’était prévu. Selon les informations des Echos, sorties le 5 février, la plateforme de streaming vidéo ne devrait pas être accessible aux Français avant le mois de septembre. Il s’agirait d’un retard de près de six mois sur le calendrier annoncé par l’organisation elle-même dans un communiqué en août dernier, après que l’Autorité de la concurrence française avait enfin validé son existence.

L’une des raisons invoquée serait le lancement de Disney+ le 24 mars prochain en France (et dans d’autres pays d’Europe) : « Salto n’a pas d’intérêt à se lancer frontalement » aurait commenté un « connaisseur » anonyme aux Echos. Il est vrai que l’offre de SVOD de Disney est très attendue chez nous, et qu’elle semble visiblement séduire de nombreux consommateurs dans les quelques pays où elle a déjà été lancée depuis novembre dernier. Hier, le 4 février, Disney a d’ailleurs annoncé fièrement qu’il avait 28,6 millions d’abonnés à Disney+, en à peine trois mois, et avec un lancement dans seulement 5 pays, dont une très grande majorité d’abonnés aux États-Unis.

Déjà en novembre dernier, la journaliste des Echos Marina Alcaraz sous-entendait que « les contours de Salto ne sont toujours pas encore totalement définis. Si bien que le lancement espéré au premier trimestre pourrait finalement être plus tardif. » Il semblerait donc que ce délai se confirme — Numerama a contacté Salto et mettra à jour cet article en fonction des réponses.

Salto, une plateforme « d’appoint »

Salto est une plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) française qui émane de l’ambition de trois gros groupes audiovisuels français, TF1, France Télévisions et M6. Elle est considérée comme un service « d’appoint » alternatif au mastodonte Netflix, qui compte aujourd’hui 6,7 millions d’abonnés en France. Cette offre complémentaire aux géants américains a des solides arguments pour plaire, dans la théorie : proposer des contenus européens et français, originaux et en replay, à un public en demande.

Mais en pratique, de nombreuses barrières ont été imposées au service, qui ne sera même pas disponible sur les box internet à son lancement — pourtant privilégiées par le public français, notamment les moins jeunes. De même, la teneur et la qualité des contenus originaux qu’il y aura sur la plateforme semblent difficiles à identifier, tant les diffuseurs pourront être tentés de vouloir privilégier leurs propres chaînes.

Salto est tout de même censée bénéficier d’investissements revus à la hausse, même si les données varient en fonction des sources : Delphine Ernotte a récemment parlé de 120 millions d’euros, divisés par trois (environ 40 millions d’euros pour TF1, M6 et France Télévisions chacun, étalés sur trois ans), tandis que les Echos faisaient mention du double (250 millions) quelques mois plus tôt. C’est un joli signal, même si le chiffre fait forcément pâle figure face aux milliards dont disposent Netflix et les autres Amazon ou Apple.