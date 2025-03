Ma boîte mail est-elle réellement sécurisée ? Puis-je faire confiance à mon client mail pour protéger mes données et mes intérêts ? Des questions légitimes que tout le monde, surtout les professionnels, devraient se poser.

Si les applications de messagerie mobile comme WhatsApp, Telegram ou Facebook Messenger restent prépondérantes pour tout ce qui touche à la communication personnelle, l’e-mail est encore aujourd’hui le moyen de communication privilégié dans les sphères professionnelles. Et c’est normal, car le mail conserve encore aujourd’hui une forte aura de respectabilité et de sérieux, tout en bénéficiant de fonctionnalités extrêmement pratiques dans le cadre professionnel (traçabilité, archivage, asynchronicité des échanges, sécurité, etc).

Aussi utile soit-il, le mail souffre toutefois d’un défaut assez important que beaucoup de professionnels ignorent. De nombreuses entreprises confient la gestion de leur service mail à des entreprises tierces, souvent situées à l’étranger, ce qui n’est pas sans conséquences en matière de confidentialité et de sécurité. Il existe cependant une parade simple à la plupart de ces désagréments : adopter une solution mail souveraine. Et c’est désormais ce que propose OVHcloud avec Zimbra.

Une sécurité accrue pour protéger la confidentialité de vos échanges

C’est sans doute l’argument le plus à même de faire pencher la balance en faveur du passage à une solution mail souveraine. La plupart des solutions, comme Gmail ou Outlook par exemple, sont domiciliées aux USA, et obéissent donc à leurs règles et lois. Ce qui signifie grossièrement que vous pouvez, dans certains cas, perdre la main sur vos données et les informations qu’elles contiennent. Pire, votre compte peut être fermé sans votre consentement si vous contrevenez à certaines règles qui ne s’appliquent pas en France, ou si les réglementations évoluent.

Vous en conviendrez, ces scénarios sont assez problématiques dans un cadre professionnel, surtout si vous opérez dans des domaines où la confidentialité et la sécurité de l’information est primordiale. L’adoption d’une solution mail souveraine, c’est-à-dire domiciliée en France et hébergée sur des serveurs français, permet de lutter contre de telles pratiques. Un client mail souverain offre aussi une conformité totale aux réglementations en vigueur en France et en Europe, dont le RGPD, ce qui réduit les risques d’accès non autorisés.

Le choix d’un mail souverain garantit que les serveurs sont localisés sur le territoire français, en accord avec les réglementations nationales // Source : MidJourney pour Numerama

Pour OVHcloud, proposer une solution mail souveraine est une étape logique dans le processus de sécurisation des données qui lui sont confiées. Et c’est pour cela que l’hébergeur s’est tourné vers Zimbra. Cette solution open source propose de nombreuses fonctionnalités qui permettent de protéger efficacement l’intérêt des utilisateurs. Antivirus et antispam efficaces, contrôle sur l’accès aux données : c’est l’utilisateur qui a le dernier mot en toute circonstance.

Un service fiable et performant assuré par des professionnels expérimentés

La fiabilité et la qualité du service étant l’une des préoccupations majeures d’OVHcloud, la maintenance du service est ici gérée par des professionnels qualifiés qui peuvent vous épauler en cas de pépin. Ce qui n’est pas toujours le cas lorsque vous confiez vos données à une structure gargantuesque située à l’autre bout du monde.

Avec une vingtaine d’années d’expérience au compteur et une expertise qui n’est plus à prouver, OVHcloud se positionne comme un allié idéal pour administrer votre client mail. Ses experts, toujours à l’écoute, sont là pour vous aider à résoudre vos problèmes ou améliorer la qualité du service fourni pour coller parfaitement à vos besoins.

Des professionnels sont là pour vous aider à résoudre vos problèmes et assurer la continuité du service // Source : MidJourney pour Numerama

OVHcloud met aussi un point d’honneur à proposer une infrastructure la plus solide et fiable possible. Vos données sont donc hébergées sur plusieurs data centers afin d’en garantir la disponibilité 24h/24 et 7j/7. Ses ingénieurs effectuent de nombreux contrôles et des maintenances quotidiennes afin d’anticiper au maximum les désagrément, les pannes et les interruptions.

Zimbra : une solution flexible qui s’adapte à tous vos besoins

Gmail, Outlook et les autres clients mail du genre sont efficaces, cela ne fait aucun doute. Mais sont-ils réellement adaptés à vos besoins et à ceux de votre activité ?

Afin de proposer un client mail plus proche des besoins des professionnels, OVHcloud a choisi de s’associer avec Zimbra Synacor, la société éditrice de Zimbra. Le but de ce partenariat ? Offrir aux clients d’OVHcloud un service d’email professionnel de pointe, qui profite immédiatement des dernières avancées développées par Zimbra Synacor.

Zimbra propose une interface claire et complète qui n’a rien à envier aux messagerie traditionnelles. // Source : OVHcloud

Grâce à Zimbra, OVHcloud est aujourd’hui en mesure de proposer une plateforme mail complète qui se fonde sur une interface web intuitive avec tous les services dont vous pourriez avoir besoin. Carnet d’adresses, calendrier, tâches, le tout avec des options collaboratives comme le partage ou l’édition simultanée de documents, pour répondre aux besoins des sociétés, quelle que soit leur taille.

Ouvert par nature, l’écosystème Zimbra développé par OVHcloud est compatible avec différents clients de messagerie comme Outlook ou Thunderbird, et accessible sur la plupart des plateformes, OS et navigateurs web. Une alternative pérenne et efficace aux clients mail et suites collaboratives traditionnelles.

Zimbra est actuellement disponible chez OVHcloud à partir de 0,30 euro par mois hors taxe par compte de messagerie, et propose un stockage de 15 Go, le partage des calendriers, tâches et contact ainsi qu’un antispam professionnel. Une solution simple et efficace, parfaitement adaptée pour les petites structures, travailleurs indépendants, freelance ou TPE.

OVHcloud et Zimbra Synacore s’allient pour proposer un service adapté aux besoins de toutes les structures. // Source : MidJourney pour Numerama

Sachez qu’il ne s’agit là que d’un premier pas, OVHcloud comptant sortir une offre plus complète avec des fonctionnalités enrichies imaginées pour les plus grosses structures, et aller concurrencer les géants américains sur ce terrain. La société compte d’ailleurs lancer une bêta de Zimbra Pro dans les mois à venir, afin de vous permettre de tester toutes les nouveautés.

