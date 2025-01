Gagner en visibilité sur internet requiert du temps et surtout des connaissances pointues en référencement. Sur ce point, l’agence Zaacom a bien plus qu’une expertise à offrir : de puissants outils SEO et un accompagnement hors norme.

Le référencement n’est pas uniquement l’affaire des jeunes pousses désireuses de se faire connaître. Les tendances, tout comme les algorithmes derrière les moteurs de recherche, évoluent tellement vite qu’aucune entreprise ne peut faire l’impasse sur son référencement.

Lancée en 2013, Zaacom accompagne PME et grands comptes dans leurs projets SEO et SEA avec une approche unique et innovante. Découvrez comment cette agence a bouleversé le marché du référencement.

Des outils de pointe pour des stratégies personnalisées et optimisées

Au départ à taille humaine, l’agence Zaacom n’a cessé de renforcer ses équipes d’années en années et ne lésine pas sur les moyens pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs. Tous ses projets sont menés avec l’appui d’au moins quatre experts, chacun ayant sa propre spécialité : référencement naturel, payant, marketing de contenu ou encore web analytics.

Que ses clients recherchent de la visibilité en ligne, une croissance des ventes ou encore une meilleure notoriété, Zaacom déploie une stratégie personnalisée et conforme aux exigences du secteur concerné. Pour obtenir les meilleures performances possibles en un temps record, l’agence a une botte secrète : une suite de logiciels propriétaires unique.

Aperçu de la Work Station v4 utilisée par les collaborateurs de Zaacom pour établir et suivre leurs projets SEO SEA. // Source : Zaacom

Développés en interne par l’agence, ces outils visent à faciliter la gestion de projets et à délivrer aux experts et aux clients une vision précise et en temps réel de leur référencement. Mieux, ils offrent une excellente base pour analyser la performance des campagnes et au besoin pour adapter le plan de marche.

Destiné aux collaborateurs de Zaacom, la solution Work Station v4 permet aux équipes de garder un œil sur l’avancée de tous les projets, de planifier des tâches et même de lancer des analyses de marché et de sites web. Parfait pour élaborer une stratégie efficace.

Un suivi facilité et une transparence à toute épreuve

Un projet ne peut pas se transformer en succès sans une bonne dose de transparence et de coopération. Zaacom l’a bien compris et a conçu deux outils spécifiques pour offrir à ses clients un suivi hors pair.

Véritable station de reporting avancée, le Client center v5 permet à chaque entreprise cliente de connaître l’état précis de son référencement, tant global que par mots clés. C’est également un atout de taille pour suivre de près l’évolution de son audience en fonction de critères précis et déterminants : mots clés, source de trafic (organique, direct, payant, linking). Une analyse de marché est également au programme pour que l’entreprise soit en mesure de se situer par rapport à ses concurrents.

L’interface Client Center pour aider les entreprises à suivre l’évolution de leurs audiences et de leur référencement. // source : Zaacom

Et pour aller encore plus loin, Zaacom a créé Zrank 2. Cette solution se concentre quant à elle sur l’évolution des positions organiques du site web de l’entreprise, sur la base d’une série non limitative de mots-clés, tous préalablement définis avec l’aide des experts.

Tous ces outils sont riches en informations et apportent une vision à la fois globale et précise de la stratégie de communication de l’entreprise. Pour autant, ils n’en restent pas moins simples à utiliser et à comprendre, même pour les plus novices en SEO. Car c’est là l’une des principales forces de Zaacom : impliquer ses clients dans leur projet de référencement, les sensibiliser sur cette thématique et leur donner les clés pour atteindre leurs objectifs.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+