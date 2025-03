Et si vous obteniez un coup de pouce pour vos futures vacances ? Fortuneo offre à ses nouveaux clients jusqu’à 250 euros de prime de bienvenue. Mais pour en profiter, certaines conditions doivent être remplies. Les voici.

En novembre 2024, Fortuneo a une nouvelle fois été désignée « Banque la moins chère » par Moneyvox. En plus d’appliquer des tarifs compétitifs(1), la banque en ligne française réserve à ses nouveaux clients des primes de bienvenue attractives.

La preuve avec sa nouvelle offre disponible du 13 mars au 2 avril 2025(2). Toute première ouverture de compte de dépôt chez Fortuneo avec une carte Fosfo Mastercard ou Gold CB Mastercard(3) peut rapporter jusqu’à 160 euros de prime. Un montant porté à 240 euros en utilisant le service d’aide à la mobilité bancaire neoChange et même à 250 euros en ouvrant, en plus, pour la première fois un Livret +.

Des cartes bancaires pour chaque profil et gratuites sous conditions

Fortuneo propose deux cartes bancaires différentes avec son offre actuelle(2) : la Fosfo Mastercard et la Gold CB Mastercard(3).

La Fosfo Mastercard est accessible sans condition de revenus et gratuite à condition d’effectuer au moins un paiement par mois avec cette carte(1). Elle est utilisable pour des retraits et paiements en France comme à l’étranger, et ce, sans frais supplémentaire(4).

Dernier atout, celle-ci est compatible avec les paiements mobiles Google Pay et Apple Pay, deux solutions pratiques et sécurisées pour régler ses achats en ligne ou en boutique sans avoir à sortir sa carte bancaire.

La carte Gold CB Mastercard proposée par Fortuneo. // Source : Fortuneo.

La carte Gold CB Mastercard offre des avantages plus « premium » que la Fosfo Mastercard, mais celle-ci n’est délivrée que sous conditions de revenus et avec un accord préalable de Fortuneo(3). Également gratuite sous réserve d’effectuer un paiement minimum par mois(1), cette carte présente de multiples avantages dont :

la possibilité d’opter pour l’option débit différé après 6 mois d’ancienneté (3) ;

; des plafonds de paiements et de retraits plus élevés (3) ;

; des garanties d’assistance et d’assurance renforcées pour vos achats, vos loisirs et vos voyages(5).

En savoir plus sur les cartes Fosfo Mastercard et Gold CB Mastercard FNT0325

Des primes de bienvenue différentes selon la carte souscrite

Du 13 mars au 2 avril 2025, toute première ouverture de compte dépôt (individuel ou joint) chez Fortuneo avec souscription d’une carte Fosfo Mastercard peut donner lieu, sous conditions, au versement d’une prime de bienvenue de 70 euros. Ce montant est porté à 160 euros si vous optez pour la carte Gold CB Mastercard. Pour bénéficier de l’une de ces primes, il faut toutefois s’assurer de :

transmettre la demande de souscription à la carte bancaire au plus tard le 2 avril 2025 ;

envoyer toutes les pièces du dossier d’ici au 16 avril 2025 ;

indiquer le code promo FTN0325 dans la demande d’adhésion ;

dans la demande d’adhésion ; procéder à au moins à 5 paiements dans les 90 jours suivant la souscription effective de la carte bancaire.

L’ensemble de ces conditions doivent être dûment remplies pour toucher la prime de bienvenue.

neoChange : un service de mobilité bancaire pour faciliter le changement

Afin de simplifier les démarches liées au changement de banque, Fortuneo met à disposition de ses nouveaux clients un dispositif d’aide à la mobilité bancaire(6) : le service gratuit neoChange.

Toutes les demandes de rapatriement de virements et prélèvements récurrents liés à neoChange se fait directement sur l’application Fortuneo. // Source : Fortuneo

Exit les longues heures passées à communiquer votre nouvel IBAN à chaque organisme qui vous prélève. Conformément à la loi en vigueur, avec neoChange, Fortuneo s’en charge pour vous. Vous pouvez d’ailleurs déterminer la liste précise des prélèvements et des virements récurrents à rapatrier sur votre nouveau compte de dépôt, et ceux à conserver tel quel.

En plus de vous faire gagner un temps précieux, le service neoChange peut vous rapporter 80 euros de prime supplémentaire. Pour en bénéficier, il suffit d’utiliser ce service avant le 3 mai 2025 et de rapatrier sur votre nouveau compte de dépôt Fortuneo (individuel ou joint) l’intégralité de vos prélèvements et virements récurrents.

En savoir plus sur le service neoChange de Fortuneo FNT0325

Un Livret + avec un taux exceptionnellement bonifié durant 3 mois

Pour épargner en toute sécurité et à un taux attractif, Fortuneo propose actuellement son Livret + avec un taux boosté. Pour toute première ouverture de Livret + transmise avant le 12 avril 2025, la banque en ligne rehausse durant 3 mois le taux d’intérêt annuel brut de 1,80 % à 4,5 %(7). Ce taux d’intérêt bonifié est applicable sur un montant maximal de versements de 100 000 euros. Il s’agit d’un taux brut, c’est-à-dire avant prélèvements fiscaux et sociaux(7).

Vous pouvez ouvrir et consulter vos livrets depuis l’application Fortuneo. // Source : Fortuneo

Voilà de quoi booster son épargne sans risque de perte en capital. Et en plus d’être sûr, le Livret + est particulièrement facile à piloter au quotidien. L’application Fortuneo disponible sur Android et iOS permet en quelques clics de réaliser des versements depuis son compte de dépôt Fortuneo ou à l’inverse de retirer une partie de son épargne pour alimenter son compte de dépôt. Et pour couronner le tout, le Livret + profite d’un plafond de 10 millions d’euros, soit un montant bien plus étendu que pour le Livret A ou le LDDS.

