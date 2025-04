En ce moment et jusqu’au 13 mai 2025, Fortuneo gratifie ses nouveaux clients d’une belle prime de bienvenue pouvant atteindre 250 euros(1). Voici comment procéder pour obtenir ce cadeau.

Saluée pour ses tarifs compétitifs(1) et désignée à ce titre « Banque la moins chère » par Moneyvox en novembre 2024, Fortuneo est aussi l’une des plus généreuses en matière de primes de bienvenue.

Du 22 avril au 13 mai 2025, la banque en ligne vous offre 160 euros pour toute première ouverture de compte de dépôt avec une carte Gold CB Mastercard (2). Et les surprises ne s’arrêtent pas là. En utilisant son service d’aide à la mobilité bancaire neoChange et en ouvrant en complément votre premier Livret+, le bonus de bienvenue peut atteindre 250 euros. Voici les conditions à remplir pour en profiter(2).

Une carte bancaire pour chaque besoin

Du 22 avril au 13 mai 2025, Fortuneo propose dans le cadre de son offre de bienvenue(2) deux cartes bancaires différentes : la Fosfo Mastercard et la Gold CB Mastercard.

La carte Gold CB Mastercard proposée par Fortuneo. // Source : Fortuneo.

Disponible sans condition de revenus et gratuite sous réserve de réaliser au moins un paiement par mois(3), la Fosfo Mastercard a déjà de beaux atouts pour elle. Sa compatibilité avec Google Pay et Apple Pay vous permet de régler en toute sécurité vos achats en ligne comme en boutique sans avoir à sortir votre carte bancaire, simplement avec votre smartphone. Mieux, la Fosfo Mastercard vous permet de payer et de retirer des fonds en France comme à l’étranger, sans aucuns frais supplémentaires(4).

Également gratuite à condition d’effectuer au moins un paiement par mois(3), la Gold CB Mastercard est quant à elle délivrée sous conditions de revenus. Et pour cause, cette carte bancaire apporte quelques avantages supplémentaires par rapport à la Fosfo Mastercard, dont :

des plafonds de paiements et de retraits élargis ;

des garanties d’assistance et d’assurance renforcées pour ses achats, ses loisirs, ses voyages, ainsi que ses locations de véhicules(5).

De belles primes oui, mais sous conditions

Si vous ouvrez votre premier compte de dépôt individuel ou joint chez Fortuneo d’ici au 13 mai 2025 et souscrivez à l’une de ces deux cartes bancaires, vous pouvez prétendre, sous conditions(2), à une prime de bienvenue. Son montant est de 70 euros avec la carte Fosfo Mastercard et de 160 euros avec la Gold CB Mastercard.

Mais pour en bénéficier, il faut toutefois respecter quelques prérequis :

la demande d’ouverture de compte de dépôt et de souscription de la carte bancaire doit être transmise à Fortuneo au plus tard le 13 mai 2025 ;

vous devez indiquer le code opération FTN0425 dans le formulaire de souscription ;

dans le formulaire de souscription ; les pièces justificatives doivent être envoyées au plus tard le 27 mai 2025 ;

il doit s’agir de votre premier compte de dépôt chez Fortuneo ;

vous devez procéder au moins à 5 paiements avec votre carte bancaire dans les 90 jours suivant sa souscription effective.

Une fois toutes ces conditions validées, la prime de bienvenue sera versée automatiquement sur votre compte Fortuneo.

neoChange : changer de banque devient simple et rapide

Modifier la domiciliation bancaire de tous ses virements et prélèvements récurrents est fastidieux. Pour vous simplifier la vie et répondre aux exigences légales, Fortuneo propose à tous ses nouveaux clients le service de mobilité bancaire neoChange(6).

Grâce à ce service, toutes les opérations courantes sont automatiquement transférées sur votre nouveau compte de dépôt Fortuneo, sans que vous ayez à faire la moindre démarche supplémentaire.

En plus de vous faire économiser un temps précieux, le recours au service de mobilité bancaire neoChange vous permet de bénéficier d’une prime de bienvenue supplémentaire de 70 euros(2).

Un Livret + : un placement sécuritaire avec un taux bonifié durant 3 mois

Pour placer ses économies sans prendre de risque, le Livret+ de Fortuneo est tout indiqué. D’autant qu’en ce moment, la banque en ligne a une offre des plus attractives.

Pour toute première ouverture de Livret + réalisée avant le 31 mai, Fortuneo vous offre 20 euros(2) et booste en prime pendant 3 mois le taux d’intérêt annuel brut de 1,80 % à 4,5 %(7). Ce taux bonifié s’applique sur les versements jusqu’à 100 000 euros et sous réserve de conserver le Livret + a minima jusqu’au 31 décembre 2025. Passé la période de bonification et pour tout versement au-delà des 100 000 euros, le taux d’intérêt annuel brut repasse automatiquement à 1,80 %(7).

Côté pratique, Fortuneo a également tout prévu pour vous simplifier la gestion de votre Livret+. Pour l’alimenter ou retirer des fonds en cas de besoin, tout se passe directement sur l’application Fortuneo disponible sur Android et iOS, celle-là même qui vous permet de gérer votre compte de dépôt et votre carte bancaire.

Mentions légales

(3) La délivrance de la carte est soumise à l’acceptation de la demande par Fortuneo, sous réserve de remplir les conditions d’octroi en vigueur (et notamment d’ancienneté de 6 mois pour la carte à débit différé). Gratuité sous réserve d’effectuer une opération de paiement par mois. En l’absence d’un paiement par mois, une tarification de 3 € par mois pour la Fosfo Mastercard et de 9€ par mois pour la Gold CB Mastercard sera appliquée (voir Tarifs en vigueur, au 01/04/2025 susceptible d’évolution). Délai de rétractation de 14 jours.

(4) Hors frais de conversion monétaire et frais éventuels prélevés par l’établissement propriétaire du distributeur automatique de billets.

(7) Taux d’intérêt annuel de base brut du Livret + de 1,80 % en vigueur à ce jour. Taux fixé par Fortuneo et susceptible de modification selon les Conditions Générales. Les intérêts sont soumis aux prélèvements fiscaux et sociaux. Offre limitée à un Livret + par personne et sous réserve de l’ouverture de ce Livret + avant le 31 mai 2025 et de son existence au 31 décembre 2025. L’ouverture d’un Livret + est soumis à la détention d’un compte de dépôt chez Fortuneo et à l’acceptation de Fortuneo.

