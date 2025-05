La compétitivité et la modernité d’une banque en ligne, avec la proximité et les services offerts par le réseau d’une banque traditionnelle : l’offre Esprit Libre de BNP Paribas cumule le meilleur des deux mondes.

Les banques en ligne ne sont pas les seuls établissements bancaires à proposer des offres compétitives à leurs nouveaux clients. La preuve avec BNP Paribas qui, dans le cadre de son offre Esprit Libre, permet à ses nouveaux clients d’obtenir gratuitement une carte Visa Premier pendant un an (dès 3 000 euros de revenus nets mensuels).

Une carte gold qui inclut par défaut bon nombre d’avantages pour ses utilisateurs, notamment si vous avez l’habitude de voyager à l’étranger. D’autant que BNP Paribas offre 80 euros à ses nouveaux clients (jusqu’au 23 juillet), une belle enveloppe qui peut participer au financement de vos prochaines vacances.

Une carte bancaire idéale pour les voyageurs

Si les vacances d’été riment généralement avec détente, le moindre petit incident peut vite se transformer en parcours du combattant. Eh oui, il est toujours plus difficile d’entamer des démarches administratives quand vous êtes loin de chez vous, voire à l’étranger.

Pour ne pas trop entacher vos vacances, il est alors conseillé d’effectuer vos réservations avec une carte Visa Premier, comme celle proposée par BNP Paribas. Vous ne le savez peut-être pas, mais la grande force de cette carte, c’est justement d’inclure un très grand nombre de garanties et d’assurances lors de vos vacances. La seule condition pour en profiter est d’avoir réglé vos réservations (vols, logements, voiture…) à l’aide de votre carte Visa Premier.

Accident avec la voiture de location, vol ou train en retard, perte des bagages, pépin de santé nécessitant des soins… La carte Visa Premier inclut les assurances capables de vous couvrir pour presque tous les imprévus capables de vous gâcher les vacances.

Vous pouvez ajouter à cela la possibilité de réaliser des paiements et des retraits sans frais partout dans le monde, et vous obtenez là une carte bancaire idéale pour vos séjours à l’étranger.

Une application moderne pour piloter ses comptes

Si BNP Paribas dispose d’un très large réseau d’agences dans lesquelles vous pouvez effectuer des opérations à l’aide de conseillers, son application mobile est également très moderne. Elle vous permet d’effectuer la plupart des tâches courantes en totale autonomie, depuis chez vous ou votre lieu de vacances.

Au-delà de la simple consultation du solde de vos comptes, l’app BNP Paribas (disponible sur iOS et Android) permet aussi de réaliser des virements instantanés, de modifier ses plafonds, de consulter le code PIN de sa carte ou de catégoriser ses dépenses.

L’app de la BNP. // Source : BNP Paribas

L’application mobile est aussi compatible avec le déverrouillage biométrique (dont Face ID et Touch ID), ainsi que Wero, le nouveau service gratuit de paiement entre amis. Et si vous êtes du genre à oublier votre porte-cartes dans votre manteau, la compatibilité Apple Pay et Google Pay vous sauvera de bien des situations.

La formule Esprit Libre gratuite et 80 € sont offerts

Le dernier avantage de la carte Visa Premier n’est pas des moindres, puisqu’il s’agit de son prix. En effet, la carte Visa Premier est tout simplement gratuite pendant un an lorsqu’elle est souscrite dans le cadre de la formule Esprit Libre, elle aussi gratuite durant un an. Vous pouvez ainsi disposer de comptes bancaires et d’une carte bancaire premium avec ses assurances sans rien débourser (dès 3 000 euros de revenus nets mensuels).

La générosité de BNP Paribas ne s’arrête d’ailleurs pas ici, puisque la banque offre une prime de 80 euros à ses nouveaux clients pour toute ouverture d’un compte bancaire en ligne jusqu’au 23 juillet. BNP Paribas s’aligne donc avec les banques en ligne, sauf qu’ici, vous pouvez également profiter d’un large réseau d’agences, et donc de conseillers.

