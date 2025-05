Lecture Zen Résumer l'article

Revolut a choisi Paris pour son nouveau siège en Europe de l’Ouest. La société annonce aussi plus d’un milliard d’euros d’investissements et des centaines d’emplois à la clé. Mais qu’est-ce que cela change concrètement pour les clients ?

Après s’être lancé en tant qu’opérateur, Revolut pose ses valises à Paris, c’est officiel. La néobanque britannique, déjà bien implantée dans l’Hexagone avec quelque cinq millions d’utilisateurs français, y installe son siège pour l’Europe de l’Ouest. Dans un communiqué de presse reçu le 19 mai par Numerama, l’entreprise annonce l’ouverture de ce second siège dans la région, après celui de Londres. L’annonce a été faite lors du sommet Choose France, qui réunit chaque année les investisseurs étrangers autour de projets sur le territoire français.

Revolut investit 1 milliard en France

Pour cet emménagement, Revolut ne se contente pas d’une simple adresse parisienne. L’entreprise prévoit d’investir un milliard d’euros sur trois ans en France. Objectif : faire de Paris une base solide pour ses activités en Espagne, en Italie, en Allemagne ou encore en Irlande. En parallèle, plus de 200 postes devraient être créés, principalement dans le service client et la conformité réglementaire.

Pourquoi Paris ? Parce que la France est devenue, tout simplement, son plus gros marché après le Royaume-Uni. Avec 5 millions d’utilisateurs français, dont 1,6 million de nouveaux en 2024, la progression est fulgurante. L’objectif est clair, grappiller des parts de marché aux concurrentes, et notamment BoursoBank qui occupe la première place avec 7 millions d’utilisateurs.

Néobanque Nombre d’utilisateurs

BoursoBank 7,2 millions (Février 2025) Revolut 4 millions (Avril 2024) Floa 4 millions (Novembre 2024)



N26 2.7 millions (Mars 2024)



Sumeria 2 million (Avril 2024)

Pour absorber quelques clients ici et là, Revolut va avoir accès à de nouveaux outils.

Qu’est-ce que ça change pour les clients de Revolut ?

En plus de représenter un signal économique fort, ce nouveau siège va permettre de proposer des évolutions intéressantes pour les clients de Revolut. D’abord, l’entreprise veut décrocher une licence bancaire française. À cette fin, elle va déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), l’organisme chargé de superviser le secteur financier en France.

Aujourd’hui, la néobanque opère en Europe via une licence lituanienne. Demain, avec un feu vert des autorités françaises, elle pourra proposer de nouveaux services régulés, comme :

Les livrets d’épargne type Livret A,

Des prêts immobiliers ou crédits à la consommation,

PEA-PME.

Un autre détail qui a son importance est le suivi client. Avec des équipes basées en France, on peut s’attendre un service client plus réactif et mieux adapté aux attentes des Français — de quoi s’affranchir des chatbot parfois mal traduits où les réponses sont souvent loin du compte.

Et côté impôts ?

En pleine période de déclaration d’impôts, la question est légitime, tant certains formulaires sont difficiles à remplir. Pour ce qui est de la fiscalité, il n’y aura pas vraiment de changement.

Depuis 2024, les clients français de Revolut ne sont plus tenus de remplir le formulaire 3916 dans leur déclaration de revenus. Ce document servait à déclarer les comptes bancaires détenus à l’étranger, mais Revolut attribue désormais des IBAN français, ce qui simplifie les démarches. L’installation du siège à Paris ne modifie donc pas cet aspect : fiscalement, les comptes Revolut sont déjà considérés comme domiciliés en France.

