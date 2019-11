Apple TV+ est disponible en France avec une période d'essai gratuite allant de 7 jours à un an. Largement de quoi tester le service.

Comme prévu, Apple TV+ est sorti le 1er novembre en France. Le service de SVoD d’Apple n’entend pas chasser sur les terres de Netflix et ses milliers de shows, mais propose une sélection d’œuvres… restreinte. Le contenu proposé pour le lancement est assez diversifié, allant de la science-fiction avec For All Mankind au fantastique de See, en passant par des dessins animés (Snoopy dans l’espace) et autres drames et comédies (The Morning Show, Dickinson…). On note même un film documentaire, The Elephant Mother, suivant les traces d’une matriarche et de son jeune éléphanteau.

Pour la diffusion de ses séries, Apple propose un modèle hybride, entre le binge watching et la méthode hebdomadaire de la télévision linéaire. En arrivant sur la plateforme début novembre, on ne trouve que trois ou quatre épisodes des premières saisons de chaque série. De quoi permettre de découvrir les œuvres et de créer une attente pour la suite. Sans catalogue de séries qui s’étend au-delà des productions maison, Apple n’a pas d’autre moyen pour garder ses clients en haleine : en ce week-end de 3 jours qui tombe pile pour la sortie du service, vous pouvez tout à fait regarder les quelque 17 heures proposées et décider si vous souhaitez poursuivre votre abonnement ou non.

Comment lancer Apple TV+

Pour tester le service, la procédure est moins évidente qu’il n’y paraît : on s’attend à devoir télécharger une application. Ce ne sera pas le cas pour la plupart des utilisateurs d’iOS ou de macOS : l’application TV est préinstallée — vous l’avez d’ailleurs peut-être rangée dans un dossier si vous ne l’utilisez pas. Cherchez TV dans Spotlight (glisser le doigt de haut en bas sur iOS et cmd + espace sur macOS) ou sur votre Apple TV et vous trouverez l’application. Sur Fire TV d’Amazon, il faudra la télécharger, ce qui est aussi possible sur l’App Store si vous l’avez supprimée. Au lancement, une pop-up vous demandera si vous souhaitez vous abonner à Apple TV+.

Une fois dans l’interface de l’application Apple TV, les contenus originaux Apple TV+ ont leur propre bandeau. Apple ne les met pas particulièrement en avant : il faut rappeler que cette application est avant tout un agrégateur de tous vos services de SVoD — Amazon Prime, Canal+ ou Netflix sont compatibles. Vous pouvez télécharger les épisodes pour les regarder hors ligne.

Prix de l’abonnement

Si vous avez acheté un produit Apple ces derniers mois (de l’iPod Touch à l’iPad en passant par le Mac ou l’iPhone : seules les Watch ne sont pas éligibles), vous aurez un an d’abonnement gratuit. La première facturation se fera en novembre 2020 : de quoi éprouver le service et juger de sa qualité sur une période confortable. Si cette option ne vous est pas proposée, vous aurez 7 jours d’essai et l’abonnement sera ensuite à 4,99 €. Contrairement à Netflix, Apple ne propose pas de pallier : ce prix comprend l’accès à la qualité 4K Dolby Vision / Atmos et l’abonnement multi-écrans (jusqu’à 6). Il est automatiquement partagé avec votre famille si vous en avez créé une avec votre compte Apple.

Crédit photo de la une : Capture d'écran Numerama Signaler une erreur dans le texte