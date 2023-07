Comme tous les ans à cette période, Amazon lance ses Prime Day. Deux jours de ventes flash durant lesquelles les membres Amazon Prime peuvent bénéficier de promotions très intéressantes. Cette année, les prime Day tombent le 11 et le 12 juillet 2023. Vous disposerez donc de 48h à partir de demain, pour faire le plein de produits tech à prix, vraiment cassés.

Entre les soldes débutés le 28 juin dernier et les Prime Day prévus pour le 11 et 12 juillet, l’été commence fort. Des promotions et des réductions inondent la toile et difficile de garder la tête froide, surtout avec les températures estivales. Vous pouvez compter sur Numerama pour vous orienter à travers différents guides et conseils. Une sélection tenue régulièrement à jour vous permettra de trouver les meilleurs bons plans durant ces Prime Day 2023.

Date des Prime Day 2023

Du mardi 11 juillet 00:01 au mercredi 12 juillet 23:59 se dérouleront les Prime Day d’Amazon. Cette session estivale des ventes flash de géant américain se déroule cette année encore sur deux jours consécutifs. Mieux vaut être bien préparé pour cliquer au bon moment et ne pas passer à côté d’une super occasion.

C’est quoi les Prime Day ?

En 2015, le géant tech organise une immense journée de promotions qu’il baptise Prime Day. En 2020, fort de son succès, cette journée exceptionnelle de promotions réservés aux abonnés du service Prime, se prolonge d’une journée supplémentaire pour s’étendre sur une durée de 48 heures.

Pendant deux jours, les abonnés Amazon Prime ont accès à des offres et des promotions exclusives sur de nombreux produits, livrés selon les standards Amazon Prime : un jour ouvré maximum, dans la mesure du possible.

Quelles sont les offres pendant l’événement Prime Day d’Amazon ?

Il y aura deux types d’offres :

Les offres Prime Day : ce seront des produits mis en vente dès le mardi, qui devraient rester en promotion et en stock jusqu’au mercredi soir ;

: ce seront des produits mis en vente dès le mardi, qui devraient rester en promotion et en stock jusqu’au mercredi soir ; Les ventes flash : ce seront le même type d’offres, mais il y aura moins de stock, donc plus de risque que les produits partent vite.

Amazon Prime Days // Source : Amazon

Comment s’abonner au service Prime et avoir accès aux ventes flash d’Amazon ?

Comme nous le disions plus haut, les offres des Prime Day sont réservées aux abonnés du service Amazon Prime. Créer un simple compte n’est pas suffisant et il est impératif de souscrire à l’abonnement premium d’Amazon, pour en profiter.

L’abonnement est payant et pour 69,90 € annuel, ou 6,99 €/ mois, vous devenez membre d’Amazon Prime et accédez à plusieurs avantages dont :

Une livraison dans les 24 h pour les produits estampillés Amazon Prime

L’accès à la plateforme de streaming musical Amazon Music

L’adhésion au service de SVOD Amazon Prime Video

Le stockage de vos photos sur le cloud d’Amazon

Les avantages de l’abonnement Prime mis en avant sur Amazon // Source : Capture d’écran

Conseils pour profiter pleinement des Prime Day et ne pas se faire avoir

Globalement les conseils pour éviter les arnaques restent sensiblement identiques à ceux que nous vous prodiguions pour les soldes. Cependant, quelques spécificités propres à Amazon et aux Prime Day sont bonnes à savoir.

Consultez régulièrement le site Amazon et notre guide

Les consommateurs les plus intenses seront connectés en permanence, le doigt bien échauffé pour rafraîchir la page d’accueil d’Amazon toutes les 5 minutes… mais vous n’êtes pas obligée ou obligé d’aller jusque-là.

Le plus intéressant est de se connecter le mardi, à l’ouverture des Prime Day : vu que cela débute à minuit, vous pouvez soit veiller un peu tard, soit consulter la plateforme dès le réveil. Vous pouvez ensuite relancer quelques fois le site ou l’application Amazon dans la journée, mais on déconseille de le faire plus : les nouveautés ne seront pas si régulières.

De plus, Numerama publie pour l’occasion quelques guides, dont un mis à jour régulièrement toute la journée.

Identifiez vos besoins avant de vous lancer

Il est crucial de réfléchir en amont avant se laisser tenter par les Amazon Prime Days, au risque de finir avec un panier rempli de gadgets dont vous n’avez au final pas vraiment besoin. Le but reste de trouver des produits intéressants, moins chers, et non pas de commander plus d’objets en volume.

Pour cela, plusieurs astuces :

Identifiez vos besoins réels et utilisez la barre de recherche : un nouveau smartphone ? Des ampoules ? Un aspirateur que vous espérez enfin voir à bas prix ? Tapez ces mots-clés en priorité dans la barre de recherche afin d’éviter de vous disperser.

: un nouveau smartphone ? Des ampoules ? Un aspirateur que vous espérez enfin voir à bas prix ? Tapez ces mots-clés en priorité dans la barre de recherche afin d’éviter de vous disperser. Rendez-vous sur les rubriques d’Amazon : si vous savez que vous n’avez pas besoin d’électroménagers, fuyez la rubrique, car vous serez peut-être tentés par des objets que vous n’utiliserez jamais. À l’inverse, si vous cherchez quelque chose de précis, comme une montre, vous pouvez vous focaliser sur cette rubrique.

Renseignez-vous sur les produits et leurs prix

Attention aux promotions, elles vous donnent parfois l’impression qu’un produit est intéressant, même lorsqu’il n’est pas de très bonne qualité, simplement parce qu’il n’est « pas cher ». Privilégiez toujours un objet dont vous avez connaissance de la qualité, quitte à mettre un peu plus d’argent. C’est plus rentable sur le long terme que d’acheter un modèle un peu moins cher, mais qui durera aussi moins longtemps.

Avant de vous lancer aveuglément sur les promotions attractives, consulter les recommandations et les avis sur les produits. Numerama, dispose de nombreux guides d’achat qui peuvent vous aiguiller :

À l’inverse, on vous encouragera toujours à privilégier un produit à bas prix, un peu plus vieux, mais de très bonne qualité, plutôt qu’un milieu de gamme.

Si vous ne savez pas où donner de la tête, Numerama effectue chaque année une sélection des produits Prime Day que la rédaction juge les plus intéressants, en fonction de leur qualité et leur prix.

