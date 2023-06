Quand on regarde le programme prévu par Amazon Prime Video pour juillet 2023, on se dit que la météo peut bien être mauvaise, ce ne sera pas si grave.

Pensez-vous que les plateformes de SVOD prennent des vacances ? La réponse est non. Et, ce n’est pas la sélection prévue par Amazon Prime Video pour juillet 2023 qui va nous faire penser le contraire. Entre les films de qualité (regardez First Man) et le retour de séries appréciées (Invincible, Good Omens), on en viendrait presque à prier pour qu’il pleuve tout l’été.

L’abonnement Amazon Prime Video est intégré à l’abonnement Amazon Prime (facturé 69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois). Rappelons qu’il existe le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot. Amazon Prime Video donne aussi accès à un catalogue de films à acheter ou louer, en VOD, ainsi que des chaînes secondaires (comme le Pass Warner, qui permet de profiter des contenus de HBO).

Les films qui arrivent en juillet 2023 sur Amazon Prime Video

1er juillet : Get Out

Un coup de poing signé Jordan Peele. On ne vous dira rien, pour ne pas gâcher la surprise.

1er juillet : La Grande Aventure Lego

Un tour de force visuel, doublé d’une histoire plus intelligente que l’on ne pourrait le croire. Si, en prime, vous adorez les Lego…

1er juillet : Jurassic World: Fallen Kingdom

Des dinosaures et Chris Pratt : on peut difficilement faire plus populaire de nos jours.

1er juillet : First Man

Damien Chazelle nous raconte l’histoire de Neil Armstrong avant qu’il ne pose un pied sur la Lune. Un biopic merveilleusement incarné par Ryan Gosling.

1er juillet : Mortal Engines

Après un cataclysme, les humains ont créé des villes mobiles. L’univers est très, très intéressant.

1er juillet : Tomb Raider

L’adaptation des aventures de la célèbre Lara Croft, avec Alicia Vikander dans le rôle-titre. Un film passable.

1er juillet : Django Unchained

Un chasseur de primes allemand et un autre homme s’associent pour retrouver la femme de ce dernier, retenue en esclavage par le propriétaire d’une plantation… Du grand Leonardo DiCaprio.

1er juillet : Blackkklansman

Un policier afro-américain parvient à infiltrer le Ku Klux Klan local. Eh oui !

21 juillet : Uncharted

Jouez plutôt aux jeux vidéo.

Les séries qui arrivent en juillet 2023 sur Amazon Prime Video

7 juillet : The Horror of Dolores Roach

Libérée de prison après 16 ans derrière les barreaux, Dolores Roach, de retour à Washington Heights, tente de retrouver ses marques.

9 juillet : True to Love, saison 1

Vous aimez les drama coréens ?

14 juillet : L’été où je suis devenue jolie, saison 2

Été, période propice à un premier amour. Mais, aussi à une première peine de cœur…

21 juillet : Invincible, saison 2

Des super-héros et de la violence.

28 juillet : Good Omens, saison 2

C’est le retour des aventures d’Aziraphale et Rampa, un ange et un démon qui ont pris goût à la vie sur terre.

