Méconnue, la carte World Elite CB Mastercard regorge d’atouts pour le quotidien. Inutile d’ailleurs de consacrer un budget démesuré pour l’obtenir, cette carte de prestige étant gratuite chez Fortuneo (sous conditions(1)).

Opter pour une carte ultra-premium comme la World Elite CB Mastercard peut vous sauver la mise dans bien des situations. Cette carte de prestige a bien plus à offrir que ses plafonds de paiements et de retraits élevés et ses assurances voyages optimales. Son atout le plus surprenant : vous trouver une téléconsultation médicale en urgence, de jour comme de nuit, et surtout en moins de 30 minutes(2).

Mais voilà, dans la plupart des banques, il faut généralement mettre le prix pour l’obtenir. Sauf chez Fortuneo, qui la propose gratuitement (sous conditions de revenus et d’utilisation(1)). Découvrez pourquoi cette carte est une alternative intéressante pour les personnes et les foyers éligibles.

À qui s’adresse cette carte bancaire haut de gamme ?

La World Elite CB Mastercard s’impose comme la carte la plus premium actuellement proposée par Fortuneo. Et pourtant, celle qui a été élue « banque la moins chère » par Moneyvox en novembre 2024 (3) est actuellement la seule en France à la proposer gratuitement(1) à ses anciens et nouveaux clients éligibles.

La carte World Elite CB Mastercard // Source : Fortuneo

Pour l’obtenir sans frais, il faut toutefois satisfaire à quelques exigences, à savoir :

disposer d’un compte de dépôt chez Fortuneo ou en ouvrir un simultanément à la souscription de la carte World Elite CB Mastercard ;

justifier à la souscription de cette carte d’au moins 4 000 euros de revenus nets mensuels pour une personne seule (5 500 euros pour un compte joint équipé de deux cartes bancaires) ;

réaliser au moins 4 000 euros de versements par mois sur le compte de dépôt associé à cette carte ;

avoir l’aval de Fortuneo à la fois pour la souscription à cette carte et pour l’éventuelle ouverture de compte associée.

Ces conditions sont certes plus fermes que pour les autres cartes comme la Fosfo Mastercard ou la Gold CB Mastercard, mais elles se justifient par le haut degré de services et d’avantages attenants à la World Elite CB Mastercard.

Plus de souplesse au quotidien

L’un des principaux atouts de la World Elite CB Mastercard réside dans la flexibilité qu’elle apporte. Six mois après sa souscription, vous pouvez en effet faire évoluer son fonctionnement et opter, si vous le souhaitez et sous réserve d’acceptation par Fortuneo, pour l’option débit différé. Très pratique, celle-ci vous permet de régler toutes les dépenses réalisées avec cette carte en une seule opération et non plus au fil du mois.

La World Elite CB Mastercard s’accompagne également de plafonds plus élevés que les autres cartes : jusqu’à 3 000 euros de paiements par jour et par semaine(4), ainsi que jusqu’à 1 600 euros de retraits par opération et par semaine (avec une limite de 900 euros de retrait par jour)(4).

Plafonds modérés ou élargis, vous les gérez directement depuis l’application Fortuneo (dans la limite autorisée par la banque) // Source : Fortuneo

Pour les rehausser exceptionnellement, inutile de passer par un conseiller. Tout se gère en ligne depuis le site internet de la banque ou sur l’application mobile Fortuneo disponible sur Android et iOS. En quelques clics, vous entrez vos nouveaux plafonds (dans la limite autorisée par Fortuneo) et ceux-ci sont immédiatement débloqués (si acceptation de la demande par Fortuneo). Parfait pour anticiper ses achats de Noël, la réservation de ses prochaines vacances, ou pour faire face à des dépenses imprévues.

D’ailleurs, Fortuneo permet aussi aux titulaires d’une World Elite CB Mastercard de sécuriser leurs achats en ligne grâce aux cartes virtuelles(5), dotées d’un numéro unique et temporaire. Mieux, certains produits réglés avec cette carte premium, comme les biens électroniques et l’électroménager, peuvent bénéficier de garanties et d’assurances étendues(6).

Voyager en toute sérénité

Pour les amoureux des voyages et les plus itinérants, la carte World Elite CB Mastercard a également beaucoup à offrir. Les paiements et retraits réalisés avec cette carte, en France comme à l’étranger, en euros ou en devise étrangère, sont gratuits(7). Vous pouvez donc l’utiliser sans crainte de voir vos frais bancaires exploser.

Un salon VIP pour attendre son vol ? // Source : Jeshoot vian Unsplash

Mais c’est surtout pour ses garanties d’assurances et d’assistance(6) que la carte World Elite CB Mastercard est aussi appréciée. De la réservation de son séjour au retour à domicile, cette carte premium couvre à plusieurs niveau le porteur, sa famille et même leurs biens personnels. Un retard majeur sur votre vol ou votre train, la détérioration de vos bagages, ou encore l’annulation de votre voyage et Mastercard vous dédommage en partie pour les préjudices subis(6).

Et ce n’est pas tout. Tous les véhicules loués avec cette carte sont aussi automatiquement assurés(6). C’est sans compter les assurances et les assistances en cas d’accident ou de maladie. Voilà de quoi partir l’esprit léger.

En bonus, cette carte de prestige vous donne accès sous certaines conditions à des salons VIP dans les aéroports partenaires (Flight Delay Pass et LoungeKey). De quoi se détendre en attendant son prochain vol.

Un service de conciergerie disponible 24h/24

À carte premium, services premium. Mastercard met à disposition des détenteurs d’une carte World Elite CB Mastercard un service de conciergerie. Disponible 24h/24 et 7J/7, il se charge sur demande de vous trouver un billet d’avion en urgence, un hôtel, un restaurant ou même une place de concert. Voilà un atout de taille pour les personnes les plus actives, habituées à manquer de temps.

Une carte de prestige adossée à des services ultra-premium // Source : Fortuneo

Au-delà de vous accompagner dans l’organisation de vos voyages et de vos loisirs, le service de conciergerie vous aide aussi à obtenir une téléconsultation médicale en urgence(2). Après vous avoir mis en relation avec un infirmier chargé de bien comprendre votre besoin, vous êtes convié sous 30 minutes (ou à la date et l’heure de votre choix), à une téléconsultation avec un médecin compétent. Vous n’avez donc plus à multiplier les appels et à courir après un professionnel de garde en étant malade et affaibli.

(1) Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat ou à débit différé) : carte World Elite Mastercard. La délivrance de la carte est soumise à l’acceptation de la demande par Fortuneo et sous réserve de remplir les conditions d’octroi en vigueur. Gratuité sous réserve d’un versement de 4000 euros mensuel minimum. À défaut, une tarification de 50€ par trimestre sera appliquée (voir Tarifs en vigueur au 01/12/2024), susceptible d’évolution. Délai de rétractation de 14 jours.

(2) Dans la limite de 5 téléconsultations par an par carte World Elite CB Mastercard. Le service est accessible au porteur de la carte, son conjoint/sa conjointe et ses enfants. Ce service de téléconsultation ne peut se substituer aux services locaux d’urgence ni au suivi régulier avec votre médecin traitant. Le Professionnel de santé peut refuser la téléconsultation.Pour plus d’informations, voir la notice d’information d’assurance et d’assistance.

(3) « Fortuneo désignée « Banque la moins chère en 2025 » par Moneyvox en Novembre 2024. 1ère ex-aequo pour les profils « Jeune », « Classique » et « Premium ». Détails sur ce lien.

(4) Conformément aux plafonds en vigueur au 01/12/2024, susceptibles d’évolution.

(5) L’accès à ce service est réservé aux clients titulaires d’un compte bancaire associé à l’une des cartes bancaires visées dans les conditions tarifaires en vigueur.

(6) Dans les limites et conditions prévues par la notice d’information d’assurance et d’assistance.

(7) Hors frais de conversion monétaire et frais éventuels prélevés par l’établissement propriétaire du distributeur. Voir conditions tarifaires de Fortuneo.

