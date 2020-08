Amazon a annoncé un nouveau service gaming intégré à son abonnement Prime. Ce qu'il faut en retenir : chaque mois, on recevra des jeux et des contenus gratuits.

Amazon en a encore sous le coude en ce qui concerne son abonnement Prime, toujours vendu au même prix mais, surtout, toujours plus intéressant année après année. Dans un communiqué diffusé à la presse le 10 août, la multinationale annonce le lancement de Prime Gaming. Il s’agit d’un volet jeux vidéo qui vient s’ajouter à l’offre actuelle, sans aucun surcoût.

Autrefois connu sous le nom Twitch Prime, Prime Gaming est une évolution qui va permettre aux abonnés de profiter de contenus gratuit. Les bonus comprennent des DLC et des jeux PC que l’on pourra garder à vie. « Ce mois-ci, plus de 20 jeux gratuits sont disponibles avec Prime », explique Amazon, qui s’est rapproché de plusieurs éditeurs (Rocktar Games, Riot et Electronic Arts en tête, même s’ils ne fournissent pas encore des titres mémorables, mais plutôt des goodies en jeu).

Amazon Prime devient encore plus intéressant

Amazon fournit des exemples de ce que les abonnés sont en droit d’espérer dans les mois à venir : des tenues exclusives pour Apex Legends, des armes exotiques pour Destiny 2, jusqu’à des ressources exclusives dans GTA Online, il y en a pour tous les goûts. Amazon a ciblé une vingtaine de jeux populaires sur PC, consoles et mobile pour toucher un maximum de joueurs. « Nous offrons à nos clients un nouveau contenu qui leur permet de jouer encore mieux à leurs jeux préférés sur toutes les plateformes. Ainsi, quel que soit le type de jeux que vous aimez, et quel que soit l’endroit où vous y jouez, votre expérience sera encore meilleure avec Prime Gaming », explique Larry Plotnick, en charge de Prime Gaming.

Bien entendu, il ne faudra pas espérer monts et merveilles quand aux jeux offerts tous les mois, à récupérer dans une collection évolutive. Mais il ne faudra pas être à l’abri des surprises non plus : après tout, personne n’avait anticipé qu’Epic Games offrirait temporairement GTA V via son Store. Au regard de la puissance financière d’Amazon, il n’est pas exclu de voir arriver une grosse production au sein de cette offre gratuite.

Dès aujourd’hui, vous pouvez récupérer à cette adresse :

SNK 40th Anniversary Collection

Metal Slug 2

Sengoku 3

King of the Monsters

Ironclad

Shock Troopers 2n Squad

Baseball Stars 2

The King of Fighters 2002

Samurai Shodown II

Blazing Star

Pulstar

Art of Fighting 2

Fatal Fury Special

The king of Fighters 2000

Shaq Fu : A Legend Reborn

Warsaw

Dead in Vinland

Treachery in beatdown City

NeuroVoider

Dungeon Rushers

Truberbrook

Blazing Chrome

Chroma Squad

Amazon précise d’ailleurs que les jeux, une fois téléchargés, sont disponibles pour toujours dans la bibliothèque et ne sont pas enlevés le mois suivant.

Prime Gaming vient s’ajouter aux autres bénéfices de l’abonnement Prime. On rappelle qu’il donne accès à la plateforme Prime Video (concurrente de Netflix) et à la livraison gratuite en express sur Amazon, entre autres services (musique, photos, lecture, Twitch). Amazon Prime coûte 49 € par an (ou 5,99 euros par mois), avec un mois d’essai gratuit.

