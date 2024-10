Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Un abonnement Amazon Prime, c’est un service de livraison gratuit sur Amazon, un accès aux plateformes Prime Video, Prime Gaming et Prime Music, et des ventes flash régulières. À moitié prix pour les étudiants est et les étudiants, c’est un service qui vaut le coup.

C’est quoi, cette promotion sur Amazon Prime ?

L’abonnement Amazon Prime est au prix de 69,90 € par an, ou 6,90 € par mois. L’offre intitulée Prime Student, uniquement valable pour les étudiantes et les étudiants, permet de profiter de l’abonnement à moitié prix, soit 34,95 € par an, ou 3,49 € par mois. Notez que vous disposez de 90 jours d’essai, soit trois mois offerts. L’abonnement mensuel est sans engagement.

Vous devrez bien sûr justifier votre statut d’étudiant lors de votre souscription.

C’est quoi, cette offre Amazon Prime ?

Le premier service évident proposé par l’abonnement Prime est son service de livraison rapide et sans surcoût. Si vous commandez régulièrement sur la plateforme, vos articles achetés en ligne sur Amazon seront livrés en un jour ouvré gratuitement. L’abonnement vous permet aussi de participer au Prime Day, sorte de Black Friday d’Amazon, réservé exclusivement aux membres Prime. Et en cas de ventes flash, vous aurez un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des ventes flash éligibles.

Mais l’abonnement, qui a bien évolué depuis, permet aujourd’hui d’accéder à de nombreux autres services intéressants. Le premier, et non le moindre, est l’accès à sa plateforme de streaming Amazon Prime Video, de manière illimitée. Ce dernier propose de nombreux films et contenus pour la jeunesse, ainsi que les séries produites par Amazon, dont The Boys, Fallout, ou la fameuse Les Anneaux du Pouvoir, dont la saison 2 vient de se terminer.

À ce prix, l’abonnement Amazon Prime vaut-il le coup ?

Moitié prix, l’abonnement Amazon Prime est forcément bien plus intéressant. En plus des avantages cités plus haut, vous pourrez profiter de plusieurs autres services :

Prime Gaming permet aux utilisateurs d’accéder à des jeux gratuits ou du contenu additionnel.

Prime Reading met à votre disposition quelques centaines de romans et de livres pour enfants.

Amazon Music est un service de streaming musical qui permet d’écouter vos musiques et podcasts.

Et enfin, le service Amazon Photos offre un stockage gratuit et illimité de vos photos.

