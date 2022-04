Amazon vient d’ajouter un nouvel avantage à son abonnement Prime : Deliveroo Plus. Ce service permet de ne plus payer de frais des livraison dès 25 euros de commande.

Facturé 49 euros par an (ou 5,99 euros par mois), l’abonnement Amazon Prime permet désormais de profiter sans coût supplémentaire de Deliveroo Plus, un autre service payant généralement commercialisé au tarif de 2,99 euros par mois. Il permet de ne pas payer de frais de livraison dès 25 euros d’achat et propose un accès à certaines offres exclusives chez des restaurants partenaires.

Si vous êtes abonné à Amazon Prime et commandez souvent chez Deliveroo, vous pouvez dès à présent connecter vos comptes Deliveroo et Amazon afin de profiter de cet avantage durant un an (au delà de cette période, vous perdrez automatiquement les avantages Deliveroo Plus). Et si vous n’êtes pas encore abonné à Amazon Prime, cet avantage n’est que le dernier d’une longue liste. En plus de la livraison accélérée, l’abonnement Prime vous donne accès à de nombreux services comme Prime Video ou Prime Music.

Deliveroo Plus // Source : Deliveroo

Pour mieux comprendre l’offre

Que propose exactement Deliveroo Plus ?

Une fois abonné à Deliveroo Plus, via Amazon Prime (gratuitement) ou via Deliveroo directement (2,99€ par mois), vous pourrez commander sans payer de frais de livraison dès 25€ d’achat. Des offres exclusives réservées aux membres sont également de la partie.

Notez qu’après un an, l’offre se termine et ne se renouvelle pas automatiquement. Sauf si vous étiez précédemment abonné à Deliveroo Plus directement via Deliveroo, puisqu’il est d’ailleurs possible d’adopter l’offre d’Amazon Prime si vous êtes déjà utilisateur de Deliveroo Plus.

Quels sont les autres avantages d’Amazon Prime ?

En plus de Deliveroo Plus donc, Amazon Prime propose de nombreux avantages à ses abonnés. Outre la livraison prioritaire gratuite sur de nombreux produits et des promotions exclusives, l’accès aux films et séries de Prime Video est également là, ainsi que celui (limité à 2 millions de titres) à Amazon Music Prime ou encore à des ebooks gratuits via Prime Reading. Enfin, via Prime Gaming, tous les mois les joueurs peuvent récupérer sans surcoût des jeux et des bonus pour de nombreux titres.

Amazon Prime propose un essai gratuit de 30 jours ainsi qu’une offre étudiant avec 90 jours d’essai et un abonnement à 24€ par an.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.