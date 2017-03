Le huitième épisode de la saga Star Wars est attendu pour le 13 décembre 2017. Que sait-on de ce film qui est l'un des plus attendus de l'année ? Retrouvez toutes les infos connues et les spéculations qui animent la communauté dans cet article.

C’est l’un des films les plus attendus de l’année, même si l’impatience des fans reste incomparable avec celle qui entourait le Réveil de la Force : le huitième épisode de Star Wars, Les Derniers Jedi, est attendu pour le 13 décembre 2017 en France (et deux jours plus tard aux États-Unis).

Que sait-on de ce nouvel opus scénarisé et réalisé par Rian Johnson (Loop, Brick), dont le tournage s’est déroulé de février à juillet 2016 ? Découvrez ici-même, actualisées au fil des mois, toutes les informations connues — personnages, ambiance… — et les pistes les plus probables concernant Les Derniers Jedi.

Notez que cet article n’a pas été écrit pour dévoiler quoi que ce soit de critique sur l’intrigue. Néanmoins, il vaut mieux prévenir que guérir : si vous n’avez pas vu le Réveil de la Force ou que vous aimez les surprises intégrales, il est encore temps de faire-demi tour.

La signification du titre Pourquoi Les Derniers Jedi ?

Le titre original, The Last Jedi, qui pouvait être interprété comme un singulier ou un pluriel — avait alimenté les spéculations pendant plusieurs semaines avant que le voile ne soit levé grâce à ses traductions en différentes langues : il s’agit bien de plusieurs Jedi.

Pour autant, le flou entoure encore cette expression. Désigne-t-elle uniquement Luke Skywalker et Leia Organa, derniers détenteurs connus de la Force ? Faut-il y voir l’indice d’un destin funeste tel que celui connu par Han Solo aux mains de Kylo Ren ? Ou doit-on inclure également Rey, dont les pouvoirs sont désormais bien connus, sous cette appellation ?

Le titre pourrait aussi indiquer une véritable transition, si l’on considère que Luke et Leia sont bien les derniers représentants de cette lignée ancestrale : Rey, malgré ses pouvoirs, serait la première représentante d’un nouvel ordre d’utilisateurs de la Force, à l’instar de Kylo Ren qui a tourné le dos aux Sith pour fonder les chevaliers de Ren.

Daisy Ridley a elle-même reconnu que le flou planait sur le statut de Rey : « Je ne sais pas si je suis une Jedi… je ne crois pas. On débattait pour savoir si Leia en était une parce qu’elle utilise ses pouvoirs de la Force [quand elle ressent la perturbation sur la planète Starkiller]. Ce n’est pas parce qu’elle n’est pas en mode ‘je pars à l’aventure’ comme Luke qu’elle s’avère moins dotée de la Force. »

Une ambiance plus sombre Dans la lignée de L’Empire contre-attaque

Adam Driver l’avait affirmé en septembre 2016 à Collider : l’ambiance de l’Episode VIII sera proche de celle de L’Empire contre-attaque. « C’est assez similaire à la manière qu’avait L’Empire Contre-Attaque de donner un autre ton à la saga. À propos de ce ton, les gens disent souvent « oh, c’est sombre » mais je ne crois que cela le soit nécessairement. C’est seulement un ton différent d’une manière qui je pense est intense et nécessaire mais également très compréhensible. [Rian Johnson] pense que notre public est prêt pour les nuances et l’ambiguïté. Il ne rend rien plus simple ou plus stupide : c’est vraiment plaisant à jouer. » expliquait-il alors.

Daisy Ridley a quant à elle indiqué que ce nouvel opus serait « plus sombre » que le Réveil de la Force. On peut en revanche légitimement espérer que ce nouveau volet s’affranchisse du format copier/coller d’Un Nouvel espoir complètement assumé par J.J. Abrams sur le Réveil de la Force.

Pour la première fois dans l’histoire de la saga cinématographique, l’histoire reprend en tout cas exactement là où s’arrêtait le précédent volet, soit à la rencontre tant attendue entre Luke Skywalker et Rey.

Le retour d'un ancien ? Yoda sera-t-il présent ?

Yoda pourrait-il réapparaître dans les Derniers Jedi ? Au vu du titre et du rôle plus important joué par Luke Skywalker dans l’intrigue, tous les éléments semblent réunis pour faire revenir l’un des personnages les plus populaires de la saga.

Son interprète, Frank Oz, qui animait la petite marionnette verte dans les Episodes I, IV, V et VI et lui a prêté sa voix dans toute la saga cinématographique, semble l’avoir confirmé en mars 2017 en tentant d’esquiver les rumeurs sur son retour évoquée par le magazine Variety lors d’une interview : « J’ai l’impression d’être un prisonnier de guerre qui peut seulement vous indiquer son nom, son rang et son identifiant. Pour rester sincère avec ceux qui m’en ont fait la demande, et qui sont comme ma famille, je dois avouer qu’on m’a demandé de ne pas en parler. J’aime Yoda. Je serai heureux d’en parler quand on m’y autorisera. »

On imagine mal un acteur non impliqué dans un film refuser d’en parler et préciser qu’il préfère attendre d’y être autorisé… Reste à savoir si Yoda apparaîtra physiquement dans le film, et si oui, sous quelle forme : dans un flashback ? Sous les traits de son avatar fantomatique aux côtés de Luke, comme dans le Retour du Jedi ? Si c’est le cas, on peut aussi se demander si Rian Johnson aura choisi de poursuivre dans l’esprit qui a guidé J.J. Abrams sur le Réveil de la Force en recourant à une marionnette, comme dans les films originaux, ou si le maître Jedi prendra forme en images de synthèse.

À moins que Frank Oz prête seulement sa voix au personnage, comme il l’avait fait pour le Réveil de la Force : on l’entend très brièvement répéter une réplique de L’Empire contre-attaque pendant la vision de Rey.

La problématique Carrie Fisher Quel rôle pour Leia ?

Depuis la mort soudaine de Carrie Fisher, en décembre 2016, le débat fait rage entre les fans de Star Wars : faut-il honorer sa mémoire en reproduisant Leia grâce à des images de synthèse combinées à une actrice bien réelle, ne pas faire apparaître le personnage du tout ou encore simplement conserver son rôle tel qu’il était prévu initialement, sachant qu’elle avait bouclé toutes ses scènes des Derniers Jedi avant son décès ?

L’indignation d’une partie du public à l’idée de voir Carrie Fisher reproduite sur le modèle de Peter Cushing, l’acteur britannique décédé en 1994 mais bien visible dans Rogue One grâce à l’interprétation de Guy Henry mélangée avec des images de synthèse, était telle que Disney s’est fendu d’un communiqué en janvier 2017 : « Nous n’avons pas pour habitude de répondre aux spéculations des fans ou de la presse mais nous souhaitons réagir à une rumeur qui circule. Nous voulons assurer à nos fans que Lucasfilm n’a aucunement l’intention de recréer numériquement Carrie Fisher sous la forme de la princesse ou du général Leia Organa. »

Si Leia sera bien présente dans les Derniers Jedi — comme ont pu le constater les investisseurs de Disney, qui ont découvert en exclusivité les premières images du film — le personnage pourrait donc purement et simplement disparaître dans l’Episode IX, à moins que Lucasfilm trouve un moyen de répartir ses scènes des Derniers Jedi sur les deux volets, ce qui paraît toutefois difficilement réalisable.

Le statut de Han Solo Han Solo a-t-il vraiment dit son dernier mot ?

On le sait, Han Solo n’est pas près de retrouver le Faucon Millénium après sa disparition tragique aux mains de son fils Kylo Ren. Mais le contrebandier le plus populaire de la galaxie pourrait bien réapparaître dans Les Derniers Jedi le temps d’une scène de funérailles — à supposer que son corps a pu être récupéré par ses proches.

Carrie Fisher semble avoir vendu la mèche pendant son apparition au cours de la Star Wars Celebration Europe en juillet 2016, lorsqu’on lui demandait ce qui était arrivé à Leia depuis la fin du Réveil de la Force : « Les funérailles de Han… » avant de se rattraper en évoquant plus généralement sa relation avec le personnage sur le ton humoristique.

Le nom d’Harrison Ford était déjà apparu sur la liste du casting de l’Episode VIII découverte juste après la sortie du Réveil de la Force, avant qu’elle disparaisse. L’acteur s’est quant à lui bien gardé de répondre aux questions concernant son potentiel retour, laissant la porte ouverte à cette possibilité. Les options restent donc nombreuses : Han Solo pourrait aussi apparaître le temps de flashbacks expliquant la disparition soudaine de Luke ou le conflit familial entre le contrebandier et Ben Solo/Kylo Ren.

Le trailer en avril ? Une attente particulière autour du Star Wars Celebration Panel

Toutes ces pistes trouveront-elles confirmation dans le premier trailer du film ? Celui-ci pourrait bien être diffusé lors du Star Wars Celebration Panel prévu le 14 avril à Orlando, où Rian Johnson a confirmé sa présence à l’occasion de cette convention dédiée à la saga.

We’re coming to Orlando for a @StarWars Celebration panel on April 14th, and I cannot wait. See you there ! https://t.co/dXUgGJ1BwF — Rian Johnson (@rianjohnson) February 15, 2017