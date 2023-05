Annoncé il y a trois ans, le projet d’un film sur Star Wars confié au cinéaste Taika Waititi est resté très discret jusqu’à présent. Mais les choses pourraient changer très bientôt.

C’était en 2020. Dans un communiqué publié le 4 mai, jour de célébration pour Star Wars, la société de production Lucasfilm annonçait le recrutement du cinéaste Taika Waititi pour réaliser un long-métrage prenant place dans cette galaxie lointaine, très lointaine. À l’époque, on apprenait également qu’il était associé à la scénariste Krysty Wilson-Cairns.

Le film est toujours sur les rails

Trois ans plus tard, le flou demeure sur ce projet cinématographique. Néanmoins, des nouvelles importantes pourraient être données le 4 mai 2023 par Lucasfilm. C’est en effet ce jour que la société de production et sa maison mère Disney communiquent traditionnellement sur les plus gros projets relatifs à Star Wars — ou lors de certaines conventions.

Une annonce est d’autant plus attendue que Deadline, dans son édition du 1er mai, indique que le réalisateur néo-zélandais est toujours motivé. Il est même question d’un tournage à partir 2024, d’après les sources du média. Si c’est le cas, Lucasfilm et Disney pourraient officialiser la nouvelle le 4 mai, un an auparavant. On pourrait alors espérer une sortie dans les salles de cinéma en 2025.

Un mois plus tôt, Kathleen Kennedy — la présidente de Lucasfilm — donnait des nouvelles rassurantes sur le projet porté par Taika Waititi. Interrogée par Variety, elle indiquait que le cinéaste travaille toujours sur le script. « Il écrit le scénario lui-même. Il ne veut pas vraiment impliquer d’autres personnes dans ce processus ». Hormis Krysty Wilson-Cairns, toujours associée au projet.

À en croire Kathleen Kennedy, Lucasfilm ne s’immiscerait donc pas trop dans les plans du cinéaste. « Il a une voix très, très unique. Nous voulons donc la protéger et c’est ce qu’il fait », a-t-elle confié au média américain. C’est peut-être bon signe pour la vision artistique du réalisateur, même s’il paraît improbable d’imaginer les studios lâcher totalement la bride.

Au cinéma, Taika Waititi est surtout connu pour avoir tourné le très plaisant Thor : Ragnarok, le très décevant Thor: Love and Thunder (qui appartiennent tous les deux au Marvel Cinematic Universe) et le très surprenant Jojo Rabbit. Ce film parle d’un enfant allemand ayant pour ami imaginaire Adolf Hitler. Il a remporté l’Oscar et le Bafta meilleur scénario adapté.

Taika Waititi a déjà eu l’occasion de travailler sur Star Wars : il a tourné un épisode de la série The Mandalorian — le huitième de la saison une. Il a aussi prêté sa voix au droïde IG-11. Ce sera une première en revanche pour Krysty Wilson-Cairns. Mais la scénariste a fait ses preuves, avec le scénario de 1917, coécrit avec Sam Mendès, qui a lui remporté l’Oscar du meilleur scénario original.

Parmi les autres films Star Wars en préparation, trois d’entre eux ont été promis en avril. Le premier tournera autour de Rey, le deuxième servira de conclusion au « mandoverse » et le troisième abordera l’aube de l’ordre Jedi et la découverte de la Force. Ces trois longs-métrages sur Star Wars n’ont aujourd’hui pas de calendrier précis.

