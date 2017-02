Disney vient de dévoiler le titre de l'épisode VIII de Star Wars. Il faudra désormais dire The Last Jedi.

Mise à jour du 17/02/2017 : nous avons enfin le titre en français qui lève plusieurs ambiguïtés… il ne fait donc pas référence uniquement à un Jedi iconique, mais à plusieurs Jedi.

C’est une actualité qui ne ravira que les fans hardcore de Star Wars (nous en sommes) : nous connaissons désormais le titre du prochain épisode de la série. Il ne faut donc plus dire L’Épisode VIII, mais The Last Jedi, ou en bon français, Les Derniers Jedi.

Le film est prévu pour le 15 décembre 2017 et est réalisé par Rian Johnson (Looper, Brick). Il s’agira probablement du dernier film de la Générale Organa après la disparition de Carrie Fisher : elle aurait déjà tourné toutes les scènes où elle devait apparaître.

Reste à savoir de qui le titre parle. Si The Force Awakens se référait par surprise à Rey, il est possible que ce titre fasse référence à Luke Skywalker, mais vu que la version française nous donne un titre au pluriel, on peut supposer que Rey fait aussi partie du groupe.