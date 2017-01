Lors des soldes, la tech est le secteur privilégié des bons plans... et des mauvais plans. Voici un petit guide fréquemment mis à jour pour ne pas vous tromper.

Après le Black Friday, le Cyber Monday et les soldes autour de Noël, les immanquables soldes d’hiver débarquent sur le web. Et comme d’habitude, de nombreux cyber-marchands s’empressent de vider leurs stocks de produits invendus, datés ou de mauvaise qualité à des prix ne défiant pas vraiment toute concurrence. Bref, les arnaques fleurissent ici et là et c’est précisément pourquoi nous vous proposons ce petit guide qui ne vous présentera que des produits sûrs, qui ont été testés par les rédactions de FrAndroid et Numerama.

Soldes Withings e-santé sur Amazon — à partir de 69 €

Amazon propose de belles offres sur les balances connectées de Withings ainsi que sur leur tensiomètre sans fil. Ces produits connectés sont suffisamment performants pour vous aider à vous maintenir en forme ou à perdre du poids. Les balances ont notamment des fonctions qui plairont sans nul doute aux sportifs qui cherchent à éliminer certaines graisses. Le tensiomètre est l’une des incursions dans la santé grand public de Withings et le constructeur s’en sort toujours très bien. Évitez en revanche le réveil lumineux, qui est, grosso-modo, du pipeau.

Clef USB 128 Go Lexar — 23,90 €

Pas mal ! Une clef USB de 128 Go, ça commence à devenir un disque dur externe en USB 3.0 fort confortable. À ce prix-là, ce serait bête de s’en priver si vous en avez besoin.

Casques gamer Sennheiser — -20 %

Vous cherchez un casque gamer dans un budget qui oscille entre 150 et 200 € ? La gamme Sennheiser est soldée sur Materiel.net avec 20 % sur tous les modèles. Ce sont de bons casques filaires pour tous les jeux.