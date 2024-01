[Deal du jour] Compatible avec les modèles MacBook Pro, MacBook Air, iMac et iPad d’Apple, la MX Anywhere 3 est une très bonne souris, et un accessoire indispensable. Elle est bien plus intéressante en promotion pour les soldes.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, la promotion sur cette souris sans fil de Logitech ?

La MX Anywhere 3 pour Mac est vendue 99,99 € sur le site officiel de Logitech. Elle est proposée au prix de 59,99 € sur Amazon pendant les soldes d’hiver.

C’est quoi, cette souris pour Mac ?

La MX Anywhere 3 est un petit modèle aux dimensions de 100,5 × 65 × 34,4 mm, et qui pèse moins de 100 g. Sa taille compacte offre une bonne prise en main et une maniabilité agréable, sauf si vous aimez sentir le poids d’une souris dans votre main. La MX Anywhere est pensée pour être un accessoire nomade, qui accompagne vos MacBook Air ou iPad. Elle prend donc le moins de place possible et passe relativement inaperçue. En dehors des boutons de tranche uniquement à gauche, son design symétrique en fait une souris utilisable des deux mains.

Les boutons principaux sont d’ailleurs judicieusement placés et procurent des clics fermes et bien marqués, toutefois un peu bruyants. La molette peut basculer rapidement d’un mode de défilement cranté à un mode de défilement libre. Son capteur avancé de 4 000 DPI offre une grande précision, et vous pourrez utiliser la souris sur n’importe quelle surface, ce qui est pratique pour l’utiliser n’importe où. Notez aussi que la technologie MagSpeed apporte un mode ultra-rapide, qui permet de faire défiler jusqu’à 1000 lignes en une seconde.

La Mx Anywhere 3 est une souris compacte // Source : Logitech

Est-ce que cette souris vaut le coup pour les soldes ?

Moins de 60 € pour une bonne souris de Logitech, optimisée pour être compatible avec MacOS et iPad, c’est une bonne affaire. La Mx Anywhere3 se connecte via Bluetooth ou avec le dongle USB inclus. Vous pourrez la connecter à trois périphériques simultanément, et effectuer des transferts de fichiers entre appareils, grâce sa compatibilité avec Flow.

Enfin, l’autonomie est de 70 jours environ. La charge rapide permet de recharger la souris en seulement quelques minutes, pour plusieurs heures d’utilisation.

Pour aller plus loin avec les soldes

👉 Quel Mac choisir en 2024 ?

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

👉 Retrouvez les accessoires gaming soldés à ne pas manquer

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.