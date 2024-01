[Deal du jour] Logitech dispose d’une très grande gamme d’accessoires pour les jeux vidéo, dont de nombreuses souris. La Logitech G502 X Lightspeed en est justement l’un des meilleurs modèles. Elle est bien plus abordable pour les soldes.

C’est quoi, cette souris gaming de Logitech ?

La souris sans fil G502 X Lightspeed de Logitech est normalement vendue 149 €. Elle est proposée pour les soldes au prix de 99,99 €. Vous retrouverez d’autres modèles, dans notre guide des meilleures souris pour le gaming.

C’est quoi, cette souris de Logitech ?

La souris sans fil G502 X Lightspeed est la nouvelle itération de la populaire gamme G502 de Logitech, la gamme de souris la plus vendue dans le monde. Elle conserve un design qui a déjà fait ses preuves, et propose une ergonomie et une prise en main toujours optimale, avec des boutons à l’avant, légèrement mieux ponctionnés. Son poids de 89 g et une très bonne prise en main font que l’engin se manipule aisément. Sa forme ergonomique épouse aussi parfaitement la paume et les doigts se placent intuitivement.

Les boutons principaux s’accompagnent de la technologie Lightforce, avec des commutateurs optiques précis. Ils offrent la même sensation que des interrupteurs classiques et surtout, un excellent retour physique. Les nombreux boutons secondaires et la molette sont de qualité, et disposent d’un clic secondaire configurable, via le logiciel pilote G Hub. Vous pourrez aussi régler la sensibilité du capteur et des boutons, et configurer plusieurs profils de jeu.

La Logitech G502 Lightspeed // Source : Logitech

Est-ce que cette souris vaut le coup pour les soldes ?

Moins de 100 € pour une souris gaming performante et de qualité, c’est un très bon prix. Le capteur Hero 25K, dont la sensibilité peut s’élever jusqu’à 25 600 DPI, est d’une grande précision. Il supporte des accélérations jusqu’à 40 g, avec une vitesse de 400 IPS. La souris de Logitech est donc particulièrement adaptée pour les jeux vidéo, et offre une belle réactivité. Notez aussi que le protocole sans fil Lightspeed, offre un taux de réponse 68 % plus rapide que celui de la génération précédente, selon Logitech.

Son autonomie est d’environ 120 h, et elle se recharge grâce à un port USB-C.

