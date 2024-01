[Deal du Jour] La marque Roborock possède une grande gamme d’aspirateurs robots performants, pour tous les budgets. La version standard du modèle S8 est en ce moment à un très bon prix durant les soldes.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, la promotion sur le Roborock S8 ?

L’aspirateur robot Roborock S8 est vendu 699 €. Il est proposé sur Amazon pour les soldes au prix de 499 €.

Vous retrouverez le Roborock S8 parmi d’autres modèles, dans notre guide des meilleurs aspirateurs robots.

C’est quoi, cet aspirateur robot de Roborock ?

Le Roborock S8 est sortie en mars 2023, et fait partie d’une gamme qui comprend ce modèle standard, ainsi que des versions S8+ et S8 Pro Ultra, plus haut de gamme. Le S8 est le plus abordable des trois, et fait malheureusement l’impasse sur la station de vidage. Les performances et fonctionnalités sont toutefois similaires. Il intègre un télémètre laser pour cartographier votre intérieur, et circuler efficacement dans les pièces. Son pare-chocs est aussi doté de capteurs pour contourner les obstacles. Enfin, la technologie Reactive 3D se charge de marquer sur une carte les objets sur le chemin, pour les futurs passages.

Le S8 peut ainsi optimiser ses trajets pour plus d’efficacité, mais il lui arrive tout de même d’oublier parfois des endroits, ou de repasser inutilement dans d’autres. La carte et la liste des objets scannés sont disponibles sur l’application dédiée Roborock, disponible sur iOS et Android. Grâce à elle, vous pourrez planifier l’ordre de nettoyage, l’heure de passage du S8, ou le mode d’aspiration.

Le Roborock S8 et son application dédiée // Source : Roborock

Est-ce que le Roborock S8 est une bonne affaire pour les soldes ?

Moins de 500 €, c’est une très bonne affaire pour un aspirateur robot performant. Niveau aspiration, la brosse DuoRoller couplé à la serpillière permettent un nettoyage et un entretien efficace de vos sols. Les déchets et poussières sont entraînés par la brosse, tandis que la serpillière vibre pour détacher les tâches incrustées. L’ensemble est efficace pour les sols durs et les tapis ou moquettes fines. Dommage que les 300 ml du bac d’eau soient un peu justes pour une grande surface.

Plusieurs modes sont disponibles, dont le puissant mode Max+ qui viendra à bout de la plupart des saletés, au détriment de la batterie. L’autonomie est d’ailleurs d’un peu plus de 3 h en mode normal, et seulement 1 h 30 en mode Max+. Une fois sa batterie vide, le S8 retourne à sa station de recharge et reprend ensuite son ménage où il l’avait arrêté.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Notre sélection des PC et des écrans soldés intéressants

👉 Les accessoires gaming en promo durant les soldes

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.