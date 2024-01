[Deal du Jour] La PlayStation 5 Slim, qui remplace le premier modèle sorti il y a maintenant 3 ans, est moins cher de 50 € en ce début de soldes. Une réduction qui tombe bien pour les longues soirées d’hiver qui arrivent. D’autres offres sont aussi de la partie, avec notamment un pack intéressant chez Micromania.

C’est quoi, cette offre sur la PS5 Slim ?

La PlayStation 5 Slim Standard, le modèle avec lecteur de disques, est normalement vendue au prix de 549,99 €. Pour les soldes d’hiver 2024, elle est proposée sur Cdiscount au prix de 499 €. Mise à jour de 11 h : l’offre de Cdiscount est malheureusement victime de son succès et tous les exemplaires en soldes se sont rapidement écoulé.

Micromania propose aussi une offre intéressante dans la forme d’un Bundle, avec la PS5 Slim édition Standard au prix de 549,99 €, et un jeu au choix offert.

C’est quoi, le modèle standard de la PS5 Slim ?

Tout comme la PS5 originelle, la PlayStation 5 Slim, sortie en novembre 2023, se décline en deux modèles : l’édition digitale pour les jeux dématérialisés et l’édition standard qui s’accompagne d’un lecteur de disque. Si cette version gagne le titre de Slim, c’est grâce à une réduction de 30 % du volume par rapport à l’originale. En dehors de ce régime bienvenu, elle est strictement identique en matière de performances, si ce n’est un stockage légèrement augmenté, de 1 To contre 825 Go.

L’interface de la console est accueillante et ergonomique, et met davantage en avant les fonctionnalités communautaires, notamment le PlayStation Plus. L’abonnement propose une grande ludothèque de jeux, de la PS1 à la PS5, en fonction de l’offre choisie. Enfin, la manette DualSense, incluse avec la console, offre quelques nouveautés, dont les gâchettes adaptatives et les vibrations haptiques. Sony propose tout simplement une des meilleures manettes actuelles.

PS5 Slim // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Quel jeu vaut le coup avec le Bundle PS5 Slim de Micromania ?

La console de Sony possède quelques exclusivités (présentes dans le Bundle de Micromania) qui à elles seules peuvent justifier son achat, Marvel’s Spider-Man 2 en tête. Le dernier jeu des studios d’Insomniac Games améliore la recette du premier volet, et vous permet d’incarner cette fois deux super-héros, Peter Parker et Miles Morales. Après les premières heures de jeu un peu timides dans l’action et trop dans l’exposition, le titre trouve son rythme et enchaine les moments de bravoure. Le plaisir de se balancer d’immeuble en immeuble dans New York est grisant. Un très grand moment de divertissement.

Bien que sortis aussi sur PlayStation 4, God of War Ragnarök et Ghost of Tsushima Director’s Cut sont deux titres optimisés pour la PS5. Ces suites ont le mérite d’être, elles aussi, de belles vitrines techniques pour la console de Sony, avec des moments à couper le souffle. Les remakes de The Last of Us Part I et The Last of Us Part II (dont la sortie est prévue pour le 24 janvier 2024) méritent sans doute à eux seuls l’achat d’une PS5. Si vous souhaitez (re)découvrir le dyptique de Naughty Dog dans les meilleures conditions qui soient, ces versions PS5 sont toutes trouvées. Enfin, Ratchet & Clank: Rift Apart et Gran Turismo 7 sont deux très bons titres qui conviendront à un public plus jeune, ou aux joueuses et aux joueurs fans de course automobile.

Malheureusement absent du Bundle, Final Fantasy XVI est une exclusivité PS5 à ne pas négliger. Le titre a beau abandonner ce qui faisait le cœur de la saga, c’est assurément une autre exclusivité qui vaut le coup. Les comparaisons avec Game of Thrones sont assumées dans ce nouvel univers qui rappelle la saga de George R. R. Martin. Et même si le jeu est trop bavard par moments, il n’en reste pas moins passionnant et est une belle démonstration des capacités de la console. Le jeu, normalement vendu 79,99 €, est en ce moment au prix de 41,99 € sur La Fnac.

Vous retrouverez d’autres titres essentiels dans notre guide des meilleurs jeux PS5 en 2024.

