Niantic a dévoilé le contenu de la future mise à jour majeure de Pokémon Go. Grosse nouveauté ? L'influence de la météo sur le gameplay.

Déjà très occupé par la refonte d’Ingress et le projet Harry Potter, Niantic Labs n’oublie pas Pokémon Go pour autant. En effet, le studio vient de dévoiler le contenu de la prochaine mise à jour majeure de son application phénomène, lancée depuis juillet 2016. Cinquante créatures de la troisième génération — Pokémon Rubis et Pokémon Saphir — pourront être capturées très bientôt (y compris Arcko, Poussifeu ou encore Gobou). Une information que l’on connaît depuis l’événement aux couleurs d’Halloween. Plus important, sans doute, Pokémon Go s’apprête à tenir compte de la météo pour influencer le gameplay.

Pokétéo

Au niveau de la forme, la météo influencera la carte affichée sur l’écran. Traduction : s’il pleut dans la vraie vie, il y aura des gouttes dans l’application. Mais, non content d’avoir un impact visuel, la météo modifiera notre manière de vivre l’expérience Pokémon Go. Niantic souligne ainsi que « certains types de Pokémon seront plus faciles à trouver en fonction de la météo du jour ». Traduction : s’il pleut, vous aurez plus de chance de croiser des créatures de type eau. Élémentaire.

Outre les rencontres, la météo pourra modifier l’efficacité de certaines attaques. Par exemple, la Danse Flamme d’un Dracaufeu fera beaucoup plus de dégât en plein soleil. « Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, en hiver ou au printemps, votre expérience de jeu sera toujours originale, rendant votre séjour à l’extérieur encore plus excitant » conclut Niantic, fier de cette évolution technologique. Prévoyez les parapluies en cas d’averse.