Les systèmes d’exploitation Android et iOS offrent des options dans les paramètres qui permettent de tout effacer et de rétablir la configuration d’usine. De cette façon, vous pourrez le revendre ou le céder à un tiers.

Lorsque vient le moment de changer de smartphone pour un modèle de dernière génération, se pose inévitablement la question de savoir ce que l’on va faire de l’ancien. Chez nombre de mobinautes, il n’est pas rare que le portable d’avant finisse dans un tiroir. Mais sa carrière peut aussi se terminer à la benne, en prévision d’un recyclage,ou dans une autre poche, par le biais de la revente ou du don.

C’est là que va se poser une autre question, celle des données personnelles.

Pas question évidemment de revendre ou de donner son portable avec tout votre contenu dessus. C’est donc du côté des paramètres de suppression intégrés à Android et iOS — les deux principaux systèmes d’exploitation mobile — qu’il va vous falloir vous tourner. Mais avant toutes choses, pensez bien à sauver toutes vos données. Car une fois la dernière étape achevée, elles ne pourront plus être récupérées.

Effacer ses données sur Android

Ce guide a été écrit en se basant sur un smartphone OnePlus 6 (10.3.4) fonctionnant avec Android 10. Selon le modèle de votre smartphone et la version du système d’exploitation, certains points peuvent varier à la marge. Mais dans les grandes lignes, le parcours utilisateur sera à peu près le même. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours demander à un proche qui saura vous aider.

Lancez tout d’abord les paramètres depuis l’écran d’accueil d’Android. Ils sont accessibles via une icône symbolisant une roue crantée ;

Accédez ensuite à la rubrique « Système », puis à la ligne « Options de réinitialisation » ;

Choisissez la commande « Effacer toutes les données (rétablir la configuration d’usine) » ;

Cochez l’option « Effacer le stockage interne » et ensuite sur le bouton « Effacer toutes les données » ;

Suivez enfin les ultimes étapes demandées jusqu’à la réinitialisation complète de l’appareil.

La réinitialisation concernera les informations de compte, la liste des contacts, les données de l’utilisateur, mais aussi les applications installées depuis Google Play et tous le contenu multimédia : photos, vidéos, musique, jeux et tout autre élément qui ne fait pas partie des fichiers de base d’Android. Cela effacera aussi les préférences et les réglages réseau (Wi-Fi, Bluetooth ou encore données mobiles).

Effacer ses données sur un iPhone

Ce guide a été écrit en se basant sur un iPhone fonctionnant avec la version bêta d’iOS 14. Dans le cas où vous utiliseriez un modèle ou une version de l’OS bien plus vétuste, il est possible que le parcours utilisateur varie légèrement. Cependant, les grandes lignes seront les mêmes et vous devriez tomber sur les bons réglages, quitte à tâtonner un peu. En cas de doute, demandez à un proche qui s’y connaît.

La première chose à faire est de vous rendre dans les réglages de l’iPhone et de trouver la ligne « Général », qui est un peu plus bas ;

Ensuite, cherchez la ligne « Réinitialiser » qui se trouve à la fin de la rubrique ;

Dans le nouvel écran, choisissez « Effacer contenu et réglages ». Vous pourriez alors un message d’avertissement à l’écran. Attention : Réinitialiser tous les réglages n’efface pas votre iPhone ! Il réinstalle simplement iOS sans toucher à vos données.

Pas de panique, il s’agit d’une notification pour vous dire que certaines informations provenant des applications n’ont pas été sauvegardées. Choisissez ce qui convient le mieux dans votre cas, puis cliquez sur « Continuer » ;

Un autre message d’avertissement est aussi susceptible d’apparaître, pour cette fois vous prévenir au sujet du contenu non sauvegardé se trouvant dans votre smartphone. Là encore, faites une sauvegarde préalable ;

Cliquez ensuite sur « Effacer maintenant ».

