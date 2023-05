Pokémon Go offre enfin la possibilité aux joueuses et aux joueurs d’obtenir l’un des objets les plus mythiques de l’univers Pokémon : la Master Ball.

Sept ans après sa sortie qui a chamboulé le monde entier, Pokémon Go continue de proposer des objets et fonctionnalités qui attirent les joueurs. Dernier exemple en date avec la Master Ball, dont l’arrivée a été annoncée le 16 mai 2023 sur le site officiel du jeu. Une annonce très attendue par les utilisateurs de Pokémon Go.

Il faut dire que les capacités qu’offre la Master Ball, bien connue des fans de Pokémon, sont exceptionnelles. Avec la plus puissante des Poké Ball, il est impossible de rater la capture d’un Pokémon. Un lancer équivaut forcément à une capture.

Comment l’obtenir ?

Pour récupérer la Master Ball, il va falloir participer à une Recherche Spéciale, une sorte de quête pour rencontrer un Pokémon spécial et/ou obtenir des récompenses uniques. La Recherche Spéciale qui permet d’obtenir la Master Ball aura lieu du 22 mai au 1er juin 2023. Les Dresseurs qui termineront la Recherche obtiendront une Master Ball en guise de récompense.

Pour l’instant, Niantic n’a pas communiqué sur les épreuves que devront traverser les joueuses et les joueurs pour obtenir cette Poké Ball légendaire. Et lorsqu’elle sera enfin entre les mains du joueur, il ne faudra pas l’utiliser sans raison. La Master Ball est rare et puissante, et il faut donc garder cette Poké Ball pour des occasions spéciales, comme l’apparition d’un Pokémon ultra-rare ou un Pokémon dont les probabilités de captures sont quasiment nulles.

Cobaltium, un Pokémon légendaire qui pourra être attrapé en un coup avec la Master Ball // Source : Niantic Labs

Néanmoins, les développeurs de Pokémon ont aussi annoncé que d’autres opportunités futures permettront aux joueurs d’obtenir à nouveau une Master Ball.

Un objet culte

Dans l’univers Pokémon, la Master Ball est aussi rare que convoitée. Présente depuis dès les premiers jeux de la licence, Pokémon Rouge et Bleu, elle permet, là aussi, d’attraper à coup sûr n’importe quel Pokémon. Mais sa rareté (il n’en existe qu’une par jeu) impose au joueur de l’utiliser uniquement lorsque c’est nécessaire. C’est par conséquent une Poké Ball majoritairement utilisée pour la capture de créatures légendaires, Mewtwo en tête.

Dans le dessin animé Pokémon, la Master Ball fait une apparition brève durant la saison 7, avec l’épisode intitulé « Comme un Barbicha dans l’eau ». On la voit enfin dans les jeux Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / for Wii U et Super Smash Bros. Ultimate.

