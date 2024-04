Lecture Zen Résumer l'article

Pokémon Go a reçu une mise à jour, avec un redesign des personnages et des nouvelles possibilités de personnalisation. Mais c’est totalement raté, d’après les premiers retours.

« Merci de m’expliquer en quoi les nouveaux avatars sont mieux », indique l’internaute Ria sur Twitter. Elle accompagne son message d’une comparaison entre son personnage d’avant et celui d’aujourd’hui. L’évolution est négative : sa représentation dans Pokémon Go ne ressemble plus à rien, avec des proportions modifiées et des formes plates. Que s’est-il passé ? L’application a reçu une mise à jour majeure qui a cassé tout le design à en croire les uns et les autres.

Ria n’est pas la seule à se plaindre de ce changement opéré par Niantic. Sur Reddit, plusieurs témoignages concordants sont partagés. Certains en rient (« Mes fesses ont disparu et je ne peux pas les ravoir »), d’autres menacent carrément de tourner le dos à Pokémon Go. « J’envisage sérieusement de pleurer s’ils ne reviennent pas en arrière. Mon héroïne est tellement moche désormais (…). Je ne veux même pas partager une capture d’elle car c’est embarrassant », indique Urppen.

À gauche, l’ancien design. À droite, le nouveau design // Source : Twitter

Les développeurs de Pokémon Go ont tout cassé

Il suffit de regarder quelques images du nouveau design de Pokémon Go pour comprendre à quel point les développeurs se sont trompés. Aux yeux des fans, c’est la pire mise à jour de l’histoire des mises à jour. « Vous avez transformé nos avatars en des silhouettes androgynes effrayantes », résume Astro Bunny. C’est ainsi qu’on se trouve avec des personnages féminins sans hanche et des personnages masculins avec de la poitrine. En prime, le corps semble rallongé, avec des bras bien trop longs et des mains immenses. En termes de réalisme, on n’y est plus du tout.

La colère de celles et ceux qui ont investi des centaines et des centaines d’heures dans Pokémon Go, disponible depuis 2016, est parfaitement légitime. Niantic a tout cassé avec cette nouveauté qui partait d’une bonne intention : moderniser le jeu et offrir d’autres moyens de personnalisation. Dans un tweet publié le 17 avril, le studio se réjouissait d’ailleurs de cette mise à jour. Mais, même en regardant l’artwork officiel, on peut constater que le design est totalement raté. Niantic a donc fait pire que mieux, alors qu’il voulait permettre de « s’exprimer avec encore plus de possibilité ».

I have no words…

byu/Longjumping-Ad8263 inpokemongo Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Reddit.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Reddit avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Sur le papier, le nouvel outil de personnalisation permet de rendre son personnage encore plus unique en jouant sur divers paramètres (poids, musculature, poitrine, couleur des yeux, peau, coiffure…). Mais le résultat ne semble vraiment pas à la hauteur des espérances. À tel point qu’on tombe parfois dans le grotesque.

Sur Reddit, The_Scrungler appelle la communauté à réagir en punissant Niantic. Comment ? « Si vous détestez votre avatar, mettez une note d’une étoile et arrêtez de dépenser de l’argent jusqu’à un correctif », écrit-il. Il rappelle que « les évaluations » et « l’argent » sont les meilleures armes pour montrer un mécontentement. Niantic va être contraint de réagir pour oublier cette catastrophe.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !