La très attendue saison 8 de Game of Thrones ne devrait pas débuter avant la fin de l'année 2018. HBO se montre particulièrement vigilant au sujet des spoilers et des leaks sur cette ultime saison. Pour brouiller les pistes, la chaîne compte tourner plusieurs versions de la conclusion de la saga.

Si la série Game of Thrones est aussi populaire aujourd’hui, après une saison 7 qui a battu tout les records d’audience, c’est autant pour son ambition, la qualité de ses intrigues et de ses personnages, que pour la manière dont certains d’entre eux peuvent brutalement disparaître. Nombreux ont été les décès sur les terres de Westeros, amenant avec eux des divulgâchis quasi immédiat après tournage ou diffusion — alors qu’une grande partie du public consomme la série en streaming, qu’il soit légal ou illégal.

Adapté des romans de George RR Martin, le show d’HBO entretient, de fait, une relation particulière avec les spoilers. La chaîne câblée en a bien conscience, d’autant plus avec les multiples menaces de leaks qui ont pesé sur la saison 7.

Elle compte donc prendre une mesure de sécurité importante pour en éviter un maximum lors de la future diffusion de la huitième et dernière saison. Le président des programmes d’HBO, Casey Bloys, vient en effet d’annoncer que plusieurs versions du dernier épisode de cette ultime saison seront réalisées.

Une astuce déjà utilisée dans The Walking Dead

C’est dans une interview pour The Morning Call, un média local de Pennsylvanie, que le président des programmes à fait part de cette solution trouvée pour éviter leaks et spoilers plus fâcheux que jamais : « Je sais que pour Game of Thrones, plusieurs versions de la fin seront tournées afin que personne ne sache vraiment ce qui se passe. Vous êtes obligé de faire ça pour une série longue. Parce que lorsque vous tournez quelque chose, les gens le savent. Ils vont donc tourner plusieurs versions pour qu’il n’y ait pas de véritable réponse avant la fin. »

Il faut dire que le show avait déjà fait l’objet des rumeurs suite aux looks de certains de ses acteurs (Kit Harington en tête) ou à cause de certaines images de tournage. Rien d’étonnant donc, même s’il sera assez amusant de démêler le vrai du faux des rumeurs qui sortiront, forcément, après (ou pendant) le tournage de cette saison 8.

L’astuce de tourner plusieurs versions d’une même scène n’est pas inédite : elle a notamment été utilisée pour l’ouverture de la saison 7 de The Walking Dead sur AMC — l’enjeu était alors de savoir qui Negan avait tué parmi le groupe de survivants mené par Rick. Plusieurs morts différentes ont été tournées, semant le trouble en plateau sur les personnages qui allaient finalement quitter la série.

Il faudra s’armer de patience avant de découvrir la huitième et ultime saison de Game of Thrones, dont le tournage pourrait commencer dès le mois d’octobre 2017 mais ne devrait pas débarquer sur les ondes d’HBO avant la fin d’année 2018.