C'est le feuilleton de l'été. Depuis qu'ils ont piraté pour 1,5 To de données à HBO, fichiers et informations confidentielles, un groupe de hackers menace la chaîne de leaker des épisodes de la septième saison de Game of Thrones, encore en cours de diffusion. Une nouvelle menace vient d'être faite, concernant le dernier épisode prévu pour le dimanche 27 août.

Saison estivale difficile pour HBO : depuis fin juillet, le producteur et diffuseur de Game of Thrones est menacé par un groupe de hackers, « Mr Smith », ayant réussi à récupérer 1,5 To de données sur les serveurs de la chaîne câblée.

Après avoir dévoilé des premières informations, les pirates ont continué les menaces et demandé une rançon, sans quoi ils feraient leaker des épisodes de nombreuses séries, dont la populaire adaptation des écrits de George R.R. Martin.

La chaîne ayant ignoré ces mises en garde et même refusé de communiquer avec les hackers, le groupe a durci le ton la semaine dernière, avec l’arrivée proche de la fin de saison 7. Ils ont ainsi menacé de dévoiler les derniers épisodes, ayant accès à « plusieurs plateformes de HBO ».

Menteurs ?

Le feuilleton dure depuis plus de quinze jours maintenant, mais rien à l’horizon concernant Game of Thrones. D’un côté, l’épisode 4 a été leaké par une chaîne indienne partenaire locale de HBO. L’épisode 6, lui a été diffusé par erreur par une chaîne espagnole. Pourtant, la demande de rançon monte chaque semaine : elle atteint aujourd’hui les 6 millions de dollars.

L’épisode 6 ayant été diffusé hier soir légalement il ne reste que l’épisode 7 en guise de final à dévoiler au grand public. Si les « Mr Smith » ont déjà mis en ligne des épisodes inédits de Ballers, Barry ou encore Curb Your Enthusiasm, ils ne se sont jamais vraiment attaqués frontalement à Game of Thrones, si ce n’est à travers un résumé de l’épisode 5 et la mise en ligne de scripts. De quoi douter du fait qu’il y ait bel et bien des épisodes de GoT dans ces 1,5 To de données.

HBO ne semble pas vouloir réagir plus que ça : un représentant de la chaîne a même déclaré à Mashable qu’ils n’allaient « pas faire un commentaire à chaque fois qu’une information est dévoilée. […] Les hackers peuvent bien continuer à en sortir quelques-unes, pour obtenir l’attention des médias. C’est un jeu auquel nous ne participerons pas. »

Outre GoT — dont nous verrons bien si l’ultime épisode sera leaké ou non dans le courant de la semaine —, d’autres informations sensibles pourraient être dévoilées par les hackers, comme des informations sur les actrices et acteurs ou sur le futur planning de la chaîne.