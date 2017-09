Rockstar Games va faire aussi dans la resucée en proposant un portage de L.A. Noire sur Nintendo Switch. Ainsi que sur PlayStation 4, Xbox One et HTC Vive.

Alors que Rockstar Games est actuellement très occupé avec Red Dead Redemption 2 et compte toujours ses billets amassés grâce à GTA V, le studio va sortir sa carte de la facilité en portant L.A. Noire, un jeu d’enquêtes se déroulant dans un univers mafieux, sur PlayStation 4, Xbox One, mais aussi HTC Vive et Nintendo Switch. Le lancement est prévu pour le 14 novembre.

On retiendra donc que la console hybride s’apprête déjà avoir droit à un jeu estampillé Rockstar, remerciant toujours plus son immense succès et ouvrant la voie à d’autres titres à l’avenir. De là à se prendre à rêver d’un GTA sur Switch ? On ne sait pas, mais toujours est-il qu’il s’agit du premier jeu à sortir sur une plateforme Nintendo depuis Grand Theft Auto : Chinatown Wars en 2009 (sur DS).

Rockstar Games recycle

L.A. Noire bénéficiera de quelques adaptations sur Switch, mais son contenu ne sera en rien tronqué (DLC compris). On parle d’un mode Joy-Con avec gyroscope pour des actions réalisées à l’aide de gestes (motion gaming) ou via l’écran tactile pour faciliter la prise en main loin du dock, tandis que les vibrations HD et deux nouvelles caméras — vue large et par dessus l’épaule — seront de la partie.

Sur PlayStation 4 et Xbox One, les lumières, les textures et les nuages offriront un plus joli visage et des angles de caméra cinématiques seront ajoutés. On notera qu’il pourra s’afficher en 4K sur PS4 Pro et Xbox One X.

Enfin, Rockstar Games se mettra à la réalité virtuelle grâce à L.A. Noire : Les enquêtes VR, regroupant sept affaires à résoudre tirées du jeu et repensées intégralement pour se fondre dans la technologie.