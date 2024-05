Lecture Zen Résumer l'article

Quel meilleur moment que le 4 mai (May the fourth) pour vous présenter LE jeu Star Wars du moment ? Star Wars Unlimited est notre jeu de société de la semaine. Un grand succès en rupture de stock partout.

C’est quoi, le jeu Star Wars Unlimited ?

Dans Star Wars Unlimited, vous incarnez un leader charismatique de l’univers de Star Wars. Votre mission : lutter avec vos troupes contre celles de votre adversaire. Éliminez ses unités, attaquez sa base, et prenez les meilleures décisions pour essayer de l’emporter.

Accessible à partir de 12 ans, pour 2 joueurs, avec des parties de moins de 30 minutes, Star Wars Unlimied est un jeu de cartes à collectionner qui pioche de bonnes idées ailleurs. Les fans du genre ne peuvent qu’apprécier.

Édité par Fantasy Flight Games, Star Wars Unlimited est un jeu de Jim Cartwright, Tyler Parrott, Daniel Schaefer et Jeremy Zwirn, illustré par beaucoup de monde, et commercialisé au prix de 32,90 € (pour le kit de démarrage pour deux joueurs) chez Philibert.

Comment joue-t-on à Star Wars Unlimited ?

Avant de jouer à une partie de Star Wars Unlimited, vous devez préparer votre deck (votre paquet de cartes). Il est composé d’un leader (Luke Skywalker, Dark Vador, Han Solo, etc.), d’une base, et de 50 autres cartes. Vous vous asseyez en face de votre adversaire, et la partie commence.

Quelques cartes. // Source : Fantasy Flight Games

Le but est d’infliger 30 points de dégâts à la base adverse pour remporter la partie. Une de ses caractéristiques est que l’on ne joue pas chacun son tour, ce qui permet de fluidifier la partie.

Jouer des cartes de notre main coûte plus ou moins de ressources (déployer Dark Vador est plus cher que déployer un simple trooper). Ces ressources sont représentées par n’importe quelles cartes de notre main : à la fin de chaque manche, on peut en poser une face cachée devant nous, pour payer d’autres cartes plus tard.

Il est aussi possible d’attaquer les unités adverses, pour les détruire ou la base adverse, pour lui infliger des dégâts. Les unités ont une puissance d’attaque et des points de vie. Si ces derniers tombent à zéro, elles sont éliminées. La plupart ont également des effets particuliers, quand elles arrivent en jeu, quand elles attaquent, etc.

Source : Fantasy Flight Games

À noter qu’il existe deux arènes de combat distinctes, et indépendantes l’une de l’autre : terrestre et spatiale. Les unités terrestres se battent entre elles, et les unités spatiales entre elles. Yoda ne peut pas attaquer un chasseur Tie par exemple.

Enfin, on peut équiper nos unités pour les rendre plus puissantes ou leur octroyer un effet supplémentaire. Si un événement est résolu, la carte va directement dans notre défausse.

Une fois que les deux joueurs ont terminé leurs actions, on pioche deux cartes de son paquet, on pose éventuellement une carte de sa main comme ressource, puis une nouvelle manche commence. On peut également, à son tour, décider de prendre l’initiative. C’est une décision importante, lourde de conséquences. On ne peut plus jouer d’autres actions à cette manche, mais on commence en premier à la suivante.

Enfin, un leader peut se déployer en tant qu’unité et entrer sur le champ de bataille, sous certaines conditions. C’est généralement un moment décisif dans la partie, un tournant qui peut renverser la situation, puisque ces cartes sont beaucoup plus fortes que les autres.

Les tours et les manches se suivent de la sorte, jusqu’à ce qu’une des bases soit suffisamment endommagée, synonyme de défaite pour le joueur concerné.

Pourquoi jouer à Star Wars Unlimited ?

Commençons par l’autre bout du prisme : pourquoi ne pas jouer à Star Wars Unlimited ? À cause du principe même des jeux de cartes à collectionner (entasser des centaines de cartes, attendre fébrilement l’arrivée de nouvelles extensions pour repasser à la caisse…). Parce que votre banquier vous harcèle déjà suffisamment pour vos découverts. Parce que vous êtes totalement allergique à l’univers Star Wars.

Mais si vous n’êtes concerné par rien de tout ça, foncez ! C’est une vraie et belle réussite, un excellent jeu de cartes à collectionner, qui trouve parfaitement sa place dans la myriade de titres qui peuplent déjà ce marché, qui a décidément le vent très en poupe en ce moment.

Le kit de démarrage pour deux joueurs. // Source : Fantasy Flight Games

Passons rapidement sur les quelques défauts du jeu. Graphiquement, une fois le parti pris comics et vintage accepté, il faut avouer que les illustrations sont inégales. Quelques-unes, heureusement très rares, sont carrément ratées, mais la plupart sont très jolies.

Source : Fantasy Flight Games

On regrette aussi le manque de cohérence thématique qui permet d’avoir plusieurs personnages bien identifiés en jeu en même temps (le leader et l’unité Dark Vador par exemple).

Autre point dommageable, du moins en France : le jeu est difficile à trouver. L’éditeur a été pris de cours par le succès du jeu. Il en résulte des prix de vente de cartes à l’unité aberrants sur certains sites. Le kit de démarrage pour deux joueurs est encore disponible quant à lui : c’est idéal pour commencer, il comprend deux decks prêts à jouer très bien faits.

Enfin, on adorerait disposer d’une adaptation numérique simple d’accès, pour s’entraîner et jouer quand on le souhaite. De manière officielle, comme Magic Arena, ou créée par des fans, comme pour Lorcana ou Altered.

Au-delà de toutes ces considérations, et en termes de gameplay pur et dur, le jeu est un régal. S’inspirant de ce qui a été fait par ailleurs, il regroupe en un seul jeu une ribambelle de bonnes idées, et corrige des petits défauts pénibles qu’on retrouve dans les autres gros jeux du genre.

Terminés les problèmes de ressources comme dans Magic. Terminés l’attente interminable du tour de l’adversaire comme dans Yu-Gi-Oh ou Pokémon. Terminé le manque de cohérence thématique comme dans Lorcana.

Source : Fantasy Flight Games

Ainsi, en plus de sa cohérence avec le thème (on ne peut pas équiper un blaster sur un véhicule, une unité au sol ne peut pas se battre contre une unité spatiale, etc.), on apprécie tout particulièrement ce qui paraît être des détails de prime abord, mais qui s’avère de vraies bonnes idées.

Le fait de piocher deux cartes à la fin de chaque tour donne nettement plus de possibilités. L’alternance des tours (je fais une action, mon adversaire fait une action, puis c’est à nouveau à moi) rend le jeu dynamique, sans aucun temps mort, et engendre tout un tas de microdécisions.

La meilleure idée du jeu, toute bête, mais ô combien efficace, vient tout simplement du fait de pouvoir réclamer l’initiative. Il n’y a pas une partie où cette décision n’est pas décisive, ou du moins très lourde de conséquences.

C’est, en ce qui nous concerne, le meilleur jeu de cartes à collectionner du moment (au coude-à-coude avec Altered qui arrive dans quelques mois, après avoir explosé sa campagne de financement participatif, et avec lequel il partage pas mal de points communs). Il est plus profond que des jeux comme Lorcana ou Pokémon, et plus abordable que des jeux plus complexes (trop ?) comme Magic ou Yu-Gi-Oh. Un parfait compromis entre les deux.

Plusieurs modes de jeux sont déjà possibles : le classique format construit en un contre un, à plusieurs chacun pour soit, et en format limité (en scellé ou en draft). Bref, de quoi combler toutes les préférences.

À n’en pas douter, une fois ces problèmes d’approvisionnement résolus, l’avenir s’annonce radieux pour Star Wars Unlimited. Si vous êtes adeptes de jeux de cartes à collectionner, vous devriez vraiment l’essayer. C’est un jeu malin, innovant et bourré de très bonnes idées. Et particulièrement addictif, vous êtes prévenus !

En bref Star Wars Unlimited Voir la fiche 32,90 € sur Philibert On a aimé La cohérence entre le gameplay et le thème

L’alternance des tours de jeu

L’importance de l’initiative

Des parties sans temps mort On a moins aimé Le jeu est en rupture !

Les illustrations inégales

Il manque une adaptation numérique

