GTA V a été distribué à 75 millions d'exemplaires dans le monde depuis son lancement en 2013. Le pire ? Les ventes ne s'affaissent pas.

Il y a bel et bien GTA V et les autres… Dans la récente publication de ses résultats financiers, Take-Two Interactive a ajouté une nouvelle ligne à la légende du blockbuster signé Rockstar Games. Ce dernier en est désormais à 75 millions d’exemplaires distribués dans le monde depuis septembre 2013. Un chiffre assez hallucinant sachant qu’il en était à 65 millions en mai 2016 et 70 millions quelques mois plus tard, en novembre. Vous comptez bien : cela fait 10 de plus sur une période à peine supérieure à un semestre. Un vrai bulldozer et, apparemment, les ventes ne sont pas près de se tasser…

Grand Theft Auto V sold more units in 2016 than in 2015. A monster. pic.twitter.com/Q2qF5G9nMH — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 7, 2017

Devant lui, il y a Wii Sports

D’après des données fournies par l’institut NPD, GTA V est la sixième meilleure vente de l’année 2016, ce que tend à corroborer sa place dans les meilleurs téléchargements Steam (catégorie platine). En réalité, le titre, disponible sur PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One et PC, s’est plus vendu l’an dernier qu’en 2015 et GTA Online a observé un record d’affluence, deux preuves que sa popularité n’est vraiment plus à démontrer.

Avec ses 75 millions d’unités, GTA V occupe la quatrième place des meilleures performances commerciales de l’histoire, derrière un Wii Sports (82 millions environ) pouvant compter sur sa présence dans le bundle de la Wii. Il n’est a priori pas exclu qu’il finisse par le dépasser et s’immiscer sur un podium autrement dominé par Tetris et Minecraft. Excusez du peu.

Les yeux seront prochainement rivés sur Red Dead Redemption 2, sachant que le premier opus s’était arrêté à 15 millions de copies écoulées. Vu la hype qui entoure la production, comme le studio, on peut d’ores et déjà lui promettre un brillant avenir dans les charts. Peut-être pas à hauteur de GTA V, mais l’impossible n’est plus Rockstar Games.