En cette journée du 4 mai, célébrant la saga Star Wars, nous vous proposons une sélection d'incontournables jeux, films, objets et services qui raviront à coup sûr les fans.

Aujourd’hui, nous sommes le 4 mai et c’est une date très importante pour les fans de Star Wars, ou tout du moins, pour celles et ceux qui lisent les dates à l’anglaise. Il s’agit effectivement de la journée May the 4th (be with you), référence à la célèbre punchline Que la Force soit avec vous. Cette fête non officielle rappelle combien la saga, imaginée par George Lucas et revenue dans une forme olympienne avec la troisième trilogie cinématographique, est ultra populaire et appréciée. Une occasion que les boutiques ou services ne manquent pas de saisir, alors même que Disney+ a annoncé l’intégralité de la saga sur son service… sauf en France.

Vous avez envie de faire plaisir à un proche qui ne jure que par Dark Vador, Rey ou Chewbacca ? Nous avons sélectionné quelques produits susceptibles de plaire et répondant à divers besoins.

