Souviens toi l'été dernier : comme en 2016, Blizzard profite de l'été pour lancer ses Jeux dans Overwatch. L'occasion de (re)jouer à Lúcioball et de gratter quelques skins en plus.

Blizzard Entertainment sait que les joueurs aiment bien avoir leurs petites habitudes. De fait, comme l’an dernier, il propose à la communauté Overwatch de se lancer dans un événement saisonnier qui sent le soleil et le sable chaud. Lancé depuis hier, il se terminera le 28 août prochain et permettra de remplir la garde-robe de ses Héros favoris avec une quarantaine d’éléments cosmétiques (skins, poses, etc). Nous avons d’ailleurs un aperçu de quelques uns d’entre eux dans la bande-annonce en forme de coup d’envoi coloré pour ces Jeux d’Été 2017.

Summer is coming

L’événement en question offre en outre la possibilité de retrouver le mode Lúcioball, inspiré du football. Par rapport à l’an dernier, il se dote d’une arène supplémentaire (Sydney en plus de Rio) et d’une variante compétitive baptisée Copa Lúcioball (avec classements et tout le toutim).

Du côté des skins à récupérer, force est de reconnaître que Blizzard Entertainment s’est quelque peu lâché, dans le sillage du costume Soldat 76 le transformant en mec préposé au barbecue (avec chemise hawaïenne et salopette de rigueur (ndlr : et des sandales avec chaussettes). L’autodérision est toujours de mise chez le studio américain et les aficionados ne manqueront pas d’en rire.

[#Overwatch] We continue work on a resolution for Lúcioball issues and queues. Thanks for hanging in there, Heroes ! — BlizzardCS (@BlizzardCS) August 8, 2017

On ne s’étonnera pas de voir que les serveurs sont en souffrance. Quelques heures après le lancement, Blizzard Entertainment a tweeté qu’il travaillait sur des problèmes rencontrés par les joueurs pour rejoindre une partie. La rançon de la gloire comme dirait l’autre.