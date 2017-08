Blizzard Entertainment va, sans surprise, animer son Overwatch avec des jeux d'été durant le mois d'août. Comme l'an dernier.

Overwatch n’a qu’un peu plus d’un an au compteur mais possède déjà ses habitudes de vieux briscards. Comme l’an dernier, le FPS à succès de Blizzard Entertainment va se mettre à l’heure d’été avec un évènement spécial, quasiment similaire à celui de 2016 qui était alors aux couleurs des Jeux Olympique de Rio. Le coup d’envoi sera lancé le 8 août prochain et le clap de fin prévu pour le 29 du même mois.

Retour du Lúcioball

Le gros de ces jeux d’été 2017 sera bien évidemment le retour du mode Lúcioball, inspiré du football, avec quelques changements (suppression de l’opportunité de Boop ses adversaires, augmentation de la vitesse avec l’Ultimate de Lúcio), une nouvelle carte (le stade de Sydney) et une déclinaison compétitive avec un classement qui déterminera les meilleurs joueurs.

Les Jeux d’Été 2017 d’Overwatch seront également l’occasion de gonfler la garde-robe de ses héros et héroïnes avec de nouvelles skins. Il sera possible de les récupérer avec des boîtes de loot mais aussi de les acheter avec de la monnaie virtuelle (3 000 crédits pour une skin légendaire, 750 pour une skin épique, 225 pour une skin rare et 75 pour une skin commune).

Dernière bonne nouvelle : face à la frustration observée en 2016 à cause de l’impossibilité de se payer les tenues, Blizzard a décidé de les rendre à nouveau disponibles à l’achat à des tarifs préférentiels (1 000 pour une légendaire, 250 pour une épique, 75 pour une rare et 25 pour une commune — soit les prix normaux).