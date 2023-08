Vous vous demandez pourquoi des internautes disent « kek » sur le net ? C’est lié à World of Warcraft.

Ce sont trois lettres que vous avez déjà lues sur le net. On ne parle pas de celles qui forment les mots « lol » ou « mdr », dont le sens profond est connu de la plupart des internautes. On parle de celles donnant « kek », une interjection bizarre, que ne comprennent que les initiés. Pour en être, il faut avoir joué à World of Warcraft, ou du moins manifesté de l’intérêt pour ce jeu.

La popularité de l’exclamation « kek » est intimement liée, en Occident du moins, au fameux MMORPG de Blizzard. On peut la retrouver un peu partout. Mais, c’est surtout sur les forums de discussion autour du jeu vidéo qu’on a de bonnes chances de la trouver, ainsi que dans le tchat de Twitch — en particulier si la personne qui diffuse sa partie joue à WoW.

La traduction automatique de « lol »

Il faut savoir qu’à l’arrivée de WoW en 2004, les joueurs et les joueuses devaient choisir une faction : l’Alliance et la Horde. Une fois un camp choisi, il était impossible de communiquer directement avec l’ennemi. On ne pouvait parler qu’entre races du même bord (humain, nain, elfe, gnome pour les premiers, orc, troll, tauren et réprouvé pour les seconds).

Cependant, il est apparu très vite qu’il était possible de parler indirectement avec les membres de l’autre faction, en trompant le système de traduction interne de World of Warcraft. Celui-ci a pour tâche de transformer le texte écrit par un membre de la Horde en un propos incompréhensible pour un joueur de l’Alliance le lisant en jeu, comme s’il faisait face à une langue étrangère.

Warcraft, terrain éternel de l’affrontement entre la Horde et l’Alliance. // Source : Days of Wonder

Les joueurs et les joueuses ont rapidement compris le subterfuge mis en place par Blizzard. Des tentatives de créer des dictionnaires bilingues sont apparues sur le net — en témoignent ces deux fils de discussion lancés le 23 novembre 2005 et le 21 juin 2006 sur le site jeuxvideo.com (en Europe, WoW est sorti au mois de février 2005, quelques mois après les USA).

C’est ainsi que la traduction automatique de « lol » par les joueurs de la Horde donnait, côté Alliance, « kek ». Sur le net, « lol » est l’équivalent de « mdr » (laughing out loud / mort de rire), qu’on utilise en théorie pour marquer son grand amusement en réponse à un contenu partagé par quelqu’un d’autre (aujourd’hui, « lol » et « mdr » sont presque simplement utilisés comme de la ponctuation, comme un point final à une phrase).

Évidemment, « hordeux » comme « allys » ont tenté de communiquer davantage au-delà de « kek », mais sans grand succès — à part pour lancer quelques messages un peu agressifs, comme « lolgogol » sur les champs de bataille, afin de provoquer le camp d’en face. Une manière de se chauffer en PVP, avant d’en découdre vraiment, en se mettant sur la figure.

Pour aller plus loin Avec son mode hardcore, WoW Classic devient un jeu de survie très difficile

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !