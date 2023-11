Blizzard a livré un aperçu de ce qu’il proposera dans Diablo IV dans les semaines et les mois à venir. Tout n’a pas été révélé, mais cela donne une idée du contenu qui arrivera jusqu’à la sortie de la première extension du jeu.

On connait désormais le nom de la toute première extension de Diablo IV : Le Réceptacle de la Haine (Vessel of Hatred). Elle a été annoncée à l’ouverture de la BlizzCon, le 3 novembre 2023. Il s’agissait de la principale annonce pour le hack’n’slash de Blizzard. Elle sera centrée sur le démon primordial Mephisto, qui est justement le seigneur de la haine.

Les joueurs et les joueuses devront faire preuve de patience, car elle ne sera pas lancée avant fin 2024. Elle sera néanmoins récompensée par une intrigue narrative inédite, centrée sur un nouvel antagoniste — on l’a dit –, par la sortie d’une nouvelle région à explorer (la jungle sera visiblement l’environnement principal) et l’arrivée d’une classe jamais vue.

Le nom de la première extension de Diablo IV. // Source : Blizzard

D’ici là, Blizzard a profité de la BlizzCon pour esquisser un calendrier général qui attend son hack’n’slash. Tous les détails des projets du studio pour le jeu n’ont pas été livrés, notamment pour ce qui doit advenir dans quelques mois. Cependant, le planning présenté le 3 novembre donne une bonne idée des jalons attendus à court et moyen termes.

Les dates jusqu’à la fin janvier 2024 sont sûres et confirmées par Blizzard. Ensuite, ce sont des hypothèses basées sur le rythme et la durée des saisons précédentes.

Les futures nouveautés de Diablo IV

À partir du 7 novembre 2023

Arrivée du patch 1.2.2 dans Diablo IV, avec l’ajout de cinq anneaux uniques — un pour chaque classe. Ces anneaux reprendront les capacités spéciales proposées lors de la saison une du jeu, appelée saison de la malfaisance. Ce sera l’occasion pour les joueurs et les joueuses de profiter une nouvelle fois de leurs pouvoirs particuliers.

Il s’agit là de l’élément principal du patch. D’autres améliorations devraient être de la partie, comme une fenêtre d’aperçu pour voir les effets des enchantements sur les statistiques. Le détail du patch note devrait être donné prochainement par Blizzard. Il s’agit d’un patch mineur, qui comportera possiblement aussi des modifications sur l’équilibre du jeu.

Les anneaux en question. // Source : Capture d’écran

À partir du 5 décembre 2023

Sortie du patch 1.2.3. Celui-ci inclut une nouvelle activité en jeu, baptisée l’abattoir de Zir. Il s’adresse aux personnages ayant atteint le niveau 100 et qui évoluent à haut niveau. Selon Blizzard, l’abattoir vise celles et ceux qui ont vaincu « Uber Duriel » et accompli les autres défis de saison deux (celle du sang). L’activité sera proposée pendant six semaines.

L’abattoir de Zir vise à répondre à une demande de la communauté, qui réclame plus de choses à faire dans Diablo IV. L’activité aura, promet le studio, une « rejouabilité importante », avec une difficulté croissante. Blizzard assure également que le niveau de difficulté sera également très élevé dès le début. Une récompense (un glyphe de parangon issu du seigneur Zir) attend les meilleurs.

À partir du 12 décembre 2023

Diablo IV accueille son premier évènement saisonnier, appelé Midwinter Blight (ou Fléau de l’hiver). Pendant trois semaines, soit pendant toute la durée des fêtes de fin d’année, la région des pics brisés — qui est déjà une zone montagneuse et enneigée — sera transformée. Le détail de l’évènement saisonnier n’a pas encore été donné par le studio.

Source : Capture d’écran

Le 23 janvier 2024

La saison du sang s’achève.

Vers fin janvier et début février 2024

La troisième saison de Diablo IV est censée démarrer. Le thème demeure inconnu à ce stade et la date reste à confirmer. On sait que la durée d’une saison de Diablo IV dure trois mois. Entre la saison une (achevée le 9 octobre 2023) et la saison deux (lancée le 17 octobre), il y a eu une pause d’une semaine. Si Blizzard suit ce rythme, la saison 3 doit arriver entre fin janvier et le début février.

La saison 3 doit introduire un système de classement, en fonction des classes. Les joueurs et les joueuses pourront ainsi se positionner chaque semaine contre d’autres adversaires. Ce classement s’organisera autour d’un défi hebdomadaire, appelé le tournoi. Les personnages les mieux classés seront ensuite immortalisés dans un panthéon saisonnier, chaque semaine.

Et ensuite ?

L’horizon de Diablo IV pour 2024 est encore relativement flou à ce stade, mais on peut tablier pour une saison 4 démarrant entre avril et mai, suivi d’une saison 5 à l’été (entre fin juillet et début août) puis une saison 6 à l’automne (fin octobre / début novembre), et ainsi de suite. Cela, si Blizzard conserve des saisons d’une durée de trois mois avec une pause d’une semaine entre.

Ces différentes saisons seront déployées à travers des patchs de contenus, qui vont contenir leurs lots d’évènements saisonniers, d’évènements en jeu, de quêtes à rendre et d’activités à accomplir. Le détail, à ce stade, est inconnu. Il y aura aussi d’inévitables correctifs, en fonction des ajouts du studio et des retours des joueurs et des joueuses.

C’est à ce moment-là que la première extension de Diablo IV devrait refaire parler d’elle.

