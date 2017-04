Avec une programmation moins chargée qu'en mars, Amazon ravira quand même ses abonnés Premium grâce à deux nouvelles séries originales pour avril.

Le mois dernier Amazon Prime Video dévoilait sa série signée par Woody Allen, mais également la suite de son très réussi Red Oaks et de nombreuses autres séries originales qui devenaient disponible aux États-Unis et en France en même temps. En somme, autant de nouveaux arguments pour les abonnés Premium pour aller faire un tour sur le grandissant service de streaming du géant du e-commerce.

En avril, la programmation dévoilée par Amazon France est plus réduite, notamment face à l’assommant programme de Netflix, mais comporte tout de même deux originaux qui pourraient bien accompagner votre printemps.

American Playboy : The Hugh Hefner Story — 7 avril

Quand Netflix dévoilera sa deuxième partie de The Get Down, Amazon répliquera en présentant sa très attendue docu-série sur l’histoire du légendaire fondateur de Playboy. Hugh Hefner, charismatique et ambitieux homme de média, a régné pendant plus de six décennies sur ses publications. Un succès financier qui fut également un succès populaire : Playboy contribua à changer l’Amérique d’après-guerre par son imaginaire et sa culture.

Mélange d’images d’archives et de reconstitutions, The Hugh Hefner Story a été co-écrite avec des proches de l’homme d’affaires, dont Dick Rosenzweig qui avait déjà produit Playboy Club.

Bosch, saison 3

Les deux première saisons de ce policier nous ont laissé un amer goût de redondance et de déjà vu. Peut-être parce que cette série est librement inspirée des livres de Michael Connelly dont les topos littéraires sont plus que poussifs ?

Que les fans de Bosch — s’il en est — se rassurent : dès le 17 avril, Amazon dévoilera la troisième saison du polar. (Et non, Harry Bosch n’a toujours pas découvert qui avait tué sa mère).