The Get Down, son budget faramineux, ses décors somptueux, sa bande-son énérgique et sa myriade de couleurs reviennent pour le printemps sur Netflix.

L’année passée, Baz Lurhmann nous avait impressionné avec la première partie de sa saison une de The Get Down. Une série épique où se mêle danse, chant et hip-hop sur fond de crise financière et sociale que nous avions sincèrement appréciée malgré ses excès et ses manières. Le réalisateur de Roméo et Juliette, bien qu’il ait explosé son budget avec seulement la première livrée de son show, a finalement continué sur sa lancée avec Netflix.

Ainsi, nous pourrons retrouver le 7 avril l’intégralité des nouveaux épisodes de cette comédie musicale protéiforme.

Annoncé avec un très bref teaser, la deuxième partie de la saison reviendra bien sûr sur l’itinéraire d’Ezekiel, Mylene Cruz, Shaolin Fantastic ou encore le très touchant Dizzee (Jaden Smith). Cette bande d’amis continuera sur sa lancée. Véritable conte Balzacien du Bronx, The Get Down met en image le destin de ses kids qui vont révolutionner la musique et faire naître, à coup de scratchs, le hip-hop.