L’acteur américain, révélé avec la série Girls puis avec la saga Star Wars, est devenu l’un des meilleurs comédiens de sa génération. Voici donc 3 films disponibles sur Prime Video, pour admirer l’étendue de son talent : Ferrari, BlacKkKlansman ainsi que The Report.

Difficile de passer à côté d’Adam Driver ces dernières années : il est tout simplement partout. Des derniers Star Wars, où il interprétait le fameux Kylo Ren, jusqu’au Dernier Duel, dans lequel il incarnait un chevalier en cottes de mailles, le (très) grand acteur ne cesse de trimballer sa carrure imposante de blockbusters en films d’auteurs.

Adam Driver dans BlacKkKlansman // Source : Focus Features

Une carrière impressionnante, qui se retrouve évidemment sur les plateformes de SVOD. Alors, quels films avec Adam Driver sont justement disponibles sur Prime Video ?

Ferrari sur Prime Video, un biopic qui démarre sur les chapeaux de roue (ou pas)

On connaît toutes et tous la légende, ainsi que les voitures hors de prix qui vont avec. Mais on connaît beaucoup moins l’histoire derrière ce nom iconique : celle d’Enzo Ferrari, pilote automobile et créateur de la fameuse marque.

Réalisé par le fiévreux Michael Mann (Heat), Ferrari ambitionne de nous raconter un été charnière, celui de l’année 1957. L’ancien coureur est alors en pleine crise familiale et professionnelle, après avoir perdu l’un de ses fils, et alors même que son entreprise est en faillite. Il mise alors tout sur une périlleuse course : la Mille Miglia.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Avec Michael Mann derrière la caméra, on s’attendait à un biopic sans temps mort, un portrait filmé à haute vitesse pour coller à l’esprit nerveux de son sujet. Mais Ferrari lorgne plutôt du côté du Parrain, que de Formula One : Drive to Survive. Si les scènes de courses automobiles sont parfaitement retranscrites, on s’ennuie tout de même au fil de ces 2h10 un brin longuettes.

Il reste heureusement un trio au sommet : Adam Driver, méconnaissable en Enzo Ferrari, Pénélope Cruz (Pirates des Caraïbes 4) dans le rôle de sa femme, Laura, ainsi que Shailene Woodley (Big Little Lies), bluffante de naturel.

À voir si vous avez aimé : Formula One : Drive to Survive ; Le Mans 66 ; Fast and Furious ; Gran Turismo

Formula One : Drive to Survive ; Le Mans 66 ; Fast and Furious ; Gran Turismo À voir si vous cherchez : biographie ; historique ; drame ; sport ; intime ; voitures ; action ; sensations fortes ; immersion ; frissons ; casting en or ; histoires d’amour ; années 1950 ; Adam Driver avec un léger accent italien ; des courses de voitures impressionnantes

BlacKkKlansman sur Prime Video, une histoire vraie complètement improbable

Et si on vous disait que la police du Colorado avait réussi à infiltrer le Ku Klux Klan grâce à un policier noir et son collègue juif, dans les années 1970 ? Cela semble fou, mais c’est pourtant l’histoire vraie de Ron Stallworth, racontée au cinéma par Spike Lee (Do the Right Thing), en 2018. Avec le rocambolesque BlacKkKlansman, on suit ainsi cette mission hautement risquée, aux côtés de John David Washington (Tenet) mais aussi d’Adam Driver, évidemment.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Préparez-vous tout de même : BlacKkKlansman est un film déroutant. Très engagé politiquement, le film est un coup de poing contre le racisme, tout en utilisant les codes de la satire ou de l’espionnage pour diffuser son message. Une plongée loufoque aux accents vintage, qui raconte pourtant avec une pertinence stupéfiante la société actuelle. Brillant.

À voir si vous avez aimé : Do the Right Thing ; Malcolm X ; Get Out ; The Hate U Give ; Detroit ; Dans leur regard ; American History X

Do the Right Thing ; Malcolm X ; Get Out ; The Hate U Give ; Detroit ; Dans leur regard ; American History X À voir si vous cherchez : comédie ; drame ; politique ; biopic ; histoire vraie ; humour ; action ; policier ; espionnage ; historique ; années 1970 ; satire ; Adam Driver ; casting en or ; dénoncer le racisme et les violences policières ; Adam Driver, toujours ; romance ; frissons ; cérébral ; thriller ; décalé ; Adam Driver, à jamais

The Report sur Prime Video, un secret d’État bien gardé

On termine cette sélection avec un autre biopic (décidément, Adam Driver les collectionne), à la sortie bien plus confidentielle, à l’image de son sujet. The Report nous plonge ainsi dans les petits papiers du gouvernement américain, après les attentats du 11 septembre 2001.

Mais une enquête, menée par Daniel J. Jones (Adam Driver, donc), met brutalement à jour les méthodes immorales utilisées par la CIA pour mener des interrogatoires, dans leur lutte contre le terrorisme. Des tortures validées par le plus haut sommet de l’État, qui sont ici révélées grâce à un travail d’investigation monstrueux.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Entre le travail journalistique de Pentagon Papers et la satire Vice, The Report retrace cette enquête haletante aux dialogues remarquables, menée par un casting de haute volée : Annette Bening (Captain Marvel), Jon Hamm (Mad Men), Jennifer Morrison (Dr House) ou encore Michael C. Hall (Dexter). Un film méconnu, sur un pan tout aussi obscur de l’histoire américaine.

À voir si vous avez aimé : Pentagon Papers ; Zero Dark Thirty ; Vice ; Spotlight ; Les Hommes du Président ; Snowden ; Le Cinquième Pouvoir ; Don’t Look Up

Pentagon Papers ; Zero Dark Thirty ; Vice ; Spotlight ; Les Hommes du Président ; Snowden ; Le Cinquième Pouvoir ; Don’t Look Up À voir si vous cherchez : drame ; thriller ; histoire vraie ; politique ; casting en or ; cérébral ; historique ; psychologique ; enquête ; corruption ; gouvernement américain ; découvrir un scandale d’État ; Adam Driver, plus habité que jamais

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !